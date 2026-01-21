„Amikor a nóta szólt az ebédhez” – cigányzenészek Budapesten és vidéken – Galéria

Volt idő, amikor a vasárnapi ebédnek saját hangja volt. Amikor a leves gőze összekeveredett a frissen főtt pörkölt illatával, és a rádióból felcsendült a jól ismert dallam: „Jó ebédhez szól a nóta.” Ez a mondat nemcsak egy műsorcímet jelentett, hanem egy egész korszak hangulatát idézte meg. A család ilyenkor magától értetődően gyűlt az asztal köré, a zene pedig összekötötte a generációkat. Mutatjuk a cigány zene retró aranykorát!

Retró Budapest: VII. kerület, Rákóczi út 88., Szabadság Szálló Debrecen étterme, 1954- ben. Balogh József és népi zenekara a hagyományos magyar muzsikát keltette életre

(Forrás: Fortepan / Bauer Sándor)

Retró hangulat: így muzsikáltak régen!

A retró képgalériánk ebbe a már-már eltűnt világba repít vissza, a cigányzenészek aranykorába, amikor a muzsika a mindennapok természetes része volt. A felvételeken láthatjuk a vidéki csárdákat és a budapesti éttermeket, ahol a zenészek hegedűvel, cimbalmon és brácsán kísérték az előadókat, és néha a vendégeket is. 1937-ben a Hortobágyi csárdában a muzsika varázsolta hangulatossá az ebédet, míg az 1950-es években a Kárpátia, a Renaissance vagy a Palotagyöngye étterem teraszai és belső terei megteltek élő dallamokkal. A zenészek jelenléte nem csupán szórakoztatott, hanem összekapcsolta a közönséget, a mindennapi étkezést és a társasági életet.

A felvételek azt is megmutatják, hogy a cigánymuzsika jelen volt a város szívében, a Budai Várban, a Ferenciek terén, a Hess András téren vagy a Kék Duna teraszon. A zenészek dallamai átívelték a generációkat, az éttermek vendégei pedig az egyszerű mindennapok részeként élvezhették a hagyományos hangulatot.

Ma, amikor a vasárnapi ebédeket gyakran csak telefonok kísérik, ezek az emlékek különösen értékessé válnak. A nóta, amely egykor az ebédhez szólt, ma már a múltból üzen, de arra is emlékeztet, hogy a cigány muzsika képes volt és képes ma is összehozni az embereket, legyen szó családi asztalról, vidéki csárdáról vagy a város nyüzsgő teraszáról.

Nézd meg a korabeli muzsikusok retró pillanatait az alábbi képgalériában!