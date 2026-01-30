RETRO RÁDIÓ

Pénteken érkezik a fegyverpénz: hat havi pluszpénzt kapnak a rendvédelmisek

Ma landol a rendvédelmisek számláján! A fegyverpénz sokaknál több százezer, sőt akár milliós összeget is jelenthet. Kézzelfogható elismerése azok munkájának, akik az életük kockáztatásával is nap mint nap Magyarország biztonságáért dolgoznak.

Fontos nap jött el a rendvédelmi dolgozók számára: január 30-án, azaz pénteken érkezik a fegyverpénz, amely hat havi illetménynek megfelelő, egyszeri juttatást jelent a jogosultaknak. A kormány erről rendeletben döntött, az utalások pedig a banki gyakorlat szerint folyamatosan történnek. A fegyverpénz több mint 80 ezer embert érint, köztük a rendőrséget, a honvédséget, a büntetés-végrehajtást, a katasztrófavédelmet, ahogy Orbán Viktor miniszterelnök fogalmazott: „akiknek fegyvere van.” Így idetartozhatnak más fegyveres testületek hivatásos állományai is.

A fegyverpénz azoknak jár, akik az életüket is kockára teszik a hazáért

Miért éppen ők kapják a fegyverpénzt?

A látszat ellenére nem kifejezetten a fegyveren van a hangsúly. Orbán Viktor miniszterelnök a Jó reggelt, Magyarország! című Kossuth Rádiós műsorban kifejtette:

A rendőrök arra esküsznek, hogy életük kockáztatásával védik az ország rendjét, a katonák pedig arra, hogy akár életük feláldozásával is megvédik Magyarországot. Ez olyan mértékű elköteleződés, amely külön elismerést érdemel, ezért nevezzük ezt fegyverpénznek.

A miniszterelnök szerint a fegyveres szolgálatot ellátók különleges helyet foglalnak el a magyar társadalomban, és az elismerés nemcsak pénz, hanem a társadalmi megbecsülés jele is.

Kik jogosultak a pénzre?

A juttatás azokat illeti meg,

  • akik hivatásos szolgálati jogviszonyban álltak a meghatározott időpontban
  • illetve azokat is, akik szolgálati sérülés vagy betegség miatt kerültek speciális jogállásba

A fegyverpénz nem havi béremelés, hanem egy egyszeri, jelentős összegű kifizetés, amellyel az állam a rendvédelmi pályán dolgozók fokozott terhelését és kockázatvállalását ismeri tehát el.

Az, hogy pontosan mekkora összeg érkezik a számlára, beosztástól és illetménytől függ, de sokaknál több százezer forintról, egyes esetekben akár egymillió forintot meghaladó összegről van szó.

Nem véletlen, hogy sok rendvédelmi család már előre tervezett: a pénzből hitelt törlesztenek, elmaradt kiadásokat pótolnak, vagy egyszerűen biztonságosabbá teszik a családi költségvetést.

Mikor jelenik meg a számlán?

A rendelet szerint január 30-ig, azaz máig minden jogosultnak meg kell kapnia a pénzt.

A mai nap tehát sok rendvédelmi dolgozó és a család számára anyagi megkönnyebbülést hozhat, a bankszámlákon megjelenő összeg pedig annak a jele, hogy a magyar kormány elismeri a szolgálatukat - írja a Bors.

Tekintsd meg a Magyarország Kormánya által készített videó a fegyverpénz bejelentéséről: 

 

