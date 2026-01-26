Tovább bővül az otthontámogatásban részesülők köre: az igénylési határidőt is meghosszabbítják
Eredetileg január 20-ig volt csak igényelhető bizonyos esetekben az új, vissza nem térítendő támogatás. Végül nem csak a határidőt tolták ki de az otthontámogatásra jogosultak köre is bővült!
Három fontos változást is bejelentettek a közalkalmazottak által igénybe vehető, vissza nem térítendő, évi nettó egymillió forintos otthontámogatással kapcsolatban. Mutatjuk, melyek ezek és azt is, a jövőben pontosan kik jogosultak élni ezzel a lehetőséggel!
Mi is ez az 1 milliós otthontámogatás?
A 2026. január elsejével indult otthontámogatási program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek. A támogatás összege évente nettó egymillió forint lehet, amit felhasználhatnak a jogosultak lakáshitel törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére is.
Kik jogosultak a támogatásra?
Az eredeti feltételek szerint ezt a fajta otthontámogatást azok jogosultak igénybe venni, akik
- törzskönyvi jogi személynél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak (pl. a szerződéses katonák),
- felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot ellátó intézménynél munkaviszonnyal dolgoznak (egyházi fenntartású intézményeknél is),
- nevelőszülők,
- közfoglalkoztatottak,
- háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és az őket segítő egészségügyi szakdolgozók,
- a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dolgozói,
- a polgármester, a közgyűlés, valamint a képviselő-testület tagjai,
- a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, illetve annak kutatóközpontjának vagy kutatóintézetének a dolgozói.
A jogosultak körében azonban hamarosan változás várható!
Meddig lehet igényelni az 1 milliós otthontámogatást?
Azoknak a dolgozóknak, akik igénybe vehetik a támogatást, az erre irányuló kérelmet a munkáltatójukhoz kell benyújtani. Bizonyos esetekben -2026. január 1-jét megelőzően kötött lakáskölcsön-szerződés törlesztése esetén- ennek a határideje január 20. volt, de ezen szintén változtattak a közelmúltban. Akik pedig 2026. január 1-jén vagy azt követően vesznek fel hitelt, a szerződés létrejöttét követően folyamatosan bejelenthetik a támogatás iránti igényüket, egészen a program lejártáig, aminek egyelőre még nincs céldátuma.
Hogyan módosult az igénylés határideje?
Hídvégi Balázs miniszterhelyettes, parlamenti államtitkár bejelentése értelmében meghosszabbítják az igénylési határidőt: a 2026. 01. 01. előtt felvett lakáshitelek törlesztésére akkor lehet fordítani ezt a fajta otthontámogatást, ha a közszolgálatban dolgozók az erre vonatkozó kérelmet február 15-ig leadják a munkáltatójuknál. Vagyis aki lecsúszott a január 20-ai határidőről, most kapott egy újabb esélyt.
Bővítik a felhasználhatósági kört is
Az eredeti -és még jelenleg is érvényben lévő- szabályok alapján a támogatás kihasználásához bank által nyújtott lakáshitelre van szükség. Vagy ezen kölcsön törlesztésére, vagy ezen kölcsön igénylésekor a lakáscél megvalósításához önerőként szolgálhat a kérdéses támogatás. A munkáltató által nyújtott kedvezményes hitel törlesztésére eddig azonban nem lehetett felhasználni az évi nettó egy millió forintot. A bejelentett változások alapján viszont a jövőben a munkáltatói hitel is megfelelő lesz a támogatás kihasználásához. Ennek feltétele az lesz, hogy a kérdéses kölcsönt magyarországi lakóingatlan tulajdonjogának megszerzésére kell fordítani-írja a Bankmonitor.
Tovább bővül a jogosultak köre is
A miniszterhelyettes által bejelentett változások alapján a kedvezményre jogosult személyek köre tovább bővülhet
- az önkormányzati alkalmazásban álló tűzoltókkal,
- a hitoktatókkal,
- az országgyűlési képviselők munkáját segítő személyekkel.
