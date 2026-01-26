Tovább bővül az otthontámogatásban részesülők köre: az igénylési határidőt is meghosszabbítják

Három fontos változást is bejelentettek a közalkalmazottak által igénybe vehető, vissza nem térítendő, évi nettó egymillió forintos otthontámogatással kapcsolatban. Mutatjuk, melyek ezek és azt is, a jövőben pontosan kik jogosultak élni ezzel a lehetőséggel!

Még többen lesznek jogosultak otthontámogatásra. Fotó: Connect Images via AFP / AFP

Mi is ez az 1 milliós otthontámogatás?

A 2026. január elsejével indult otthontámogatási program kifejezetten azoknak szól, akik nap mint nap értünk dolgoznak: az orvosoknak, ápolóknak, tanároknak, rendőröknek, katonáknak és más köztisztviselőknek. A támogatás összege évente nettó egymillió forint lehet, amit felhasználhatnak a jogosultak lakáshitel törlesztésére vagy egy új hitel önerejének kifizetésére is.

Kik jogosultak a támogatásra?

Az eredeti feltételek szerint ezt a fajta otthontámogatást azok jogosultak igénybe venni, akik

törzskönyvi jogi személynél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állnak (pl. a szerződéses katonák),

felsőoktatási, köznevelési, szakképzési, szociális, gyermekvédelmi, gyermekjóléti, kulturális, gyűjteményi, levéltári, közművelődési, karitatív vagy egészségügyi feladatot ellátó intézménynél munkaviszonnyal dolgoznak (egyházi fenntartású intézményeknél is),

(egyházi fenntartású intézményeknél is), nevelőszülők,

közfoglalkoztatottak,

háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok és az őket segítő egészségügyi szakdolgozók,

a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem dolgozói,

a polgármester, a közgyűlés, valamint a képviselő-testület tagjai,

a HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat, illetve annak kutatóközpontjának vagy kutatóintézetének a dolgozói.

A jogosultak körében azonban hamarosan változás várható!

Meddig lehet igényelni az 1 milliós otthontámogatást?

Azoknak a dolgozóknak, akik igénybe vehetik a támogatást, az erre irányuló kérelmet a munkáltatójukhoz kell benyújtani. Bizonyos esetekben -2026. január 1-jét megelőzően kötött lakáskölcsön-szerződés törlesztése esetén- ennek a határideje január 20. volt, de ezen szintén változtattak a közelmúltban. Akik pedig 2026. január 1-jén vagy azt követően vesznek fel hitelt, a szerződés létrejöttét követően folyamatosan bejelenthetik a támogatás iránti igényüket, egészen a program lejártáig, aminek egyelőre még nincs céldátuma.