Ők ma igényelhetik utoljára az 1 milliós otthontámogatást

Azoknak a közszolgáltatásban dolgozóknak, akik már meglévő hitelükhöz kapcsolódóan használnák fel a januártól elérhető, 1 milliós otthontámogatást, ma, azaz 20206. január 20-án, kedden van az utolsó napjuk az igénylés benyújtására. A határidő jogvesztő, vagyis aki kicsúszik belőle, lemarad a támogatásról, amit hiteltörlesztésre is lehet költeni – figyelmeztet a BiztosDöntés. A nettó egymillió forintos összegű, vissza nem térítendő közszolgálati otthontámogatás elsősorban azoknak nyújthat segítséget, akik az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ellátásban, a közigazgatásban vagy a rendvédelemben dolgoznak.

Ma teszik közzé az új KRESZ-tervezetet is

Január 20-án, vagyis ma mutatják be az új közlekedési szabálycsomag tervezetét – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az új szabályozás célja, hogy a mostaninál áttekinthetőbb, érthetőbb és minden közlekedő számára könnyebben alkalmazható szabályokat vezessenek be. Mától minden magyar választópolgár érdemben hozzászólhat az új KRESZ-tervezethez, ami a véleményezési szakasz lezárultával válik majd kötelező érvényűvé.

Napra pontosan 9 éve történt a veronai buszbaleset

2017. január 20-án éjfél körül Verona és Velence között, az A4-es autópályán Verona-kelet lehajtó közelében, a Magyarország irányába tartó autóbusz letért az útról, a szalagkorlátnak hajtott, majd egy autópályahíd pillérének csapódott, végül kigyulladt. Az autóbusz Franciaországból, a Szinyei Merse Pál Gimnázium által évente megrendezett sítáborból tartott hazafelé, rajta utaztak a gimnázium tanárai, diákjai, egykori diákjai, az egyik tanár családtagjai, valamint két járművezető, összesen 56 fő – 43 fiatalkorú és 13 felnőtt (a két járművezetőt is beleértve). 18 fő vesztette életét, 26-an sebesültek meg.

Ma lenne 68 éves Zámbó Jimmy

Zámbó Imre (Jimmy) előadóművész, énekes 1958. január 20-án született. A magyar zenészvilág egy része, és főként rajongói egyfajta „király”-ként tisztelték. Legnagyobb hatást a görög énekes, Demis Roussos gyakorolt rá, akinek stílusa érződik Jimmy dalain. Saját, otthonában tartott fegyverével 2001. január 1-én tisztázatlan körülmények között főbe lőtte magát, másnap belehalt sérüléseibe.