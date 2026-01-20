Ők ma igényelhetik utoljára az 1 milliós otthontámogatást
Január 20-ig lehet a munkáltatóknál igényelni a közszolgálati dolgozóknak járó támogatást. Aki kicsúszik a határidőből, nem részesülhet az évi 1 milliós otthontámogatásból!
Azoknak a közszolgáltatásban dolgozóknak, akik már meglévő hitelükhöz kapcsolódóan használnák fel a januártól elérhető, 1 milliós otthontámogatást, ma, azaz 20206. január 20-án, kedden van az utolsó napjuk az igénylés benyújtására. A határidő jogvesztő, vagyis aki kicsúszik belőle, lemarad a támogatásról, amit hiteltörlesztésre is lehet költeni – figyelmeztet a BiztosDöntés. A nettó egymillió forintos összegű, vissza nem térítendő közszolgálati otthontámogatás elsősorban azoknak nyújthat segítséget, akik az egészségügyben, az oktatásban, a szociális ellátásban, a közigazgatásban vagy a rendvédelemben dolgoznak.
Ma teszik közzé az új KRESZ-tervezetet is
Január 20-án, vagyis ma mutatják be az új közlekedési szabálycsomag tervezetét – jelentette be Lázár János építési és közlekedési miniszter. Az új szabályozás célja, hogy a mostaninál áttekinthetőbb, érthetőbb és minden közlekedő számára könnyebben alkalmazható szabályokat vezessenek be. Mától minden magyar választópolgár érdemben hozzászólhat az új KRESZ-tervezethez, ami a véleményezési szakasz lezárultával válik majd kötelező érvényűvé.
Napra pontosan 9 éve történt a veronai buszbaleset
2017. január 20-án éjfél körül Verona és Velence között, az A4-es autópályán Verona-kelet lehajtó közelében, a Magyarország irányába tartó autóbusz letért az útról, a szalagkorlátnak hajtott, majd egy autópályahíd pillérének csapódott, végül kigyulladt. Az autóbusz Franciaországból, a Szinyei Merse Pál Gimnázium által évente megrendezett sítáborból tartott hazafelé, rajta utaztak a gimnázium tanárai, diákjai, egykori diákjai, az egyik tanár családtagjai, valamint két járművezető, összesen 56 fő – 43 fiatalkorú és 13 felnőtt (a két járművezetőt is beleértve). 18 fő vesztette életét, 26-an sebesültek meg.
Ma lenne 68 éves Zámbó Jimmy
Zámbó Imre (Jimmy) előadóművész, énekes 1958. január 20-án született. A magyar zenészvilág egy része, és főként rajongói egyfajta „király”-ként tisztelték. Legnagyobb hatást a görög énekes, Demis Roussos gyakorolt rá, akinek stílusa érződik Jimmy dalain. Saját, otthonában tartott fegyverével 2001. január 1-én tisztázatlan körülmények között főbe lőtte magát, másnap belehalt sérüléseibe.
Az ember tragédiájának szerzője is ezen a napon született
Madách Imre költő, író, ügyvéd, politikus 1823. január 20-án (más források szerint 21-én) látta meg a napvilágot Alsósztregován, a mai Szlovákiában. Ő volt a reformkor egyik legnagyobb írója. Legkiemelkedőbb alkotása, Az ember tragédiája, ami nemcsak a magyar irodalom egyik gyöngyszeme, de világsikert is aratott. Ismert műve még a Mózes és a Csák végnapjai.
A Coca-Cola betűinek magyar tervezője is ezen a napon született
Louis Madarasz magyar származású amerikai szépíró, betűtervező, akinek a betűi alapján készült a Coca-Cola felirat 1859. január 20-án született (bár ezt többen vitatják). Őt tartják minden idők legtehetségesebb díszítő szépírójának. A Coca-Cola gyár ugyan másnak tulajdonítja a felirat tervezését, de saját állítása szerint az eredeti tervet ő készítette. Louis 50 éves korában halt meg, 1910. december 23-án. Halála napján még gyönyörű karácsonyi üdvözlőlapot írt.
Három helyen várják a fővárosban a véradókat
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19–21.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
Ma is maradnak a mínuszok
A koponyeg.hu szerint kedden lesznek napos, szürke és ködös területek is az országban. Elszórtan gyenge hószállingózás vagy ónos szitálás is megjelenhet. Az éjszaka a hőmérséklet többnyire -15 és -6 fok közé csökken majd, napközben pedig a napos vidékeken -5 és +1 fok közötti értékek várhatók, míg a borult, párás térségekben -7 körül alakulhat a csúcshőmérséklet.
Ma mutatják be Nemes Nagy Ágnes új könyvét
Nemes Nagy Ágnes A lyukas életmű című hátrahagyott jegyzetében arról ír, milyen fájóan hiányosnak, lyukasnak látja életművét, mennyi mindent nem volt módja megírni. Életműsorozatának új kötete árnyalja ezt a képet: száznál is több, önálló köteteiben nem közölt, illetve hagyatékában megtalált, kiadatlan írása egészíti ki a költő örökségét. A Két semmi közt című könyv bemutatója ma 17 órakor lesz az Írók Boltjában.
Ingyenes koncert lesz a Müpában
17 órás kezdettel a Müpa zászlóterében ismét Hangulatkoncertet tartanak, aminek keretein belül ezúttal a Csikó Dávid Quintet lép majd fel. A Hangulatkoncertek sorozatában egyébként a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatói mutatkoznak be hétről hétre, hogy tudásuk legjavát adva bizonyítsák tehetségüket és elhivatottságukat a nagyközönségnek. A mai koncert részletei itt olvashatók.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre