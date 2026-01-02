RETRO RÁDIÓ

Katonák, honvédelmi alkalmazottak és kormánytisztviselők is igényelhetik 2026-tól az évi egymillió forintos otthontámogatást

Magyarország kormánya új, széles körű támogatási formával segíti a közszolgálatban dolgozókat az otthonteremtésben. A Honvédelmi Minisztérium dolgozói mellett a hivatásos és szerződéses katonák (ideértve a honvédtisztjelölteket is), a honvédelmi alkalmazottak és a kormánytisztviselők is igénybe vehetik az otthontámogatást.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.02. 11:27
Módosítva: 2026.01.02. 11:35
katona kormánytisztviselő kormány támogatás otthon

Az otthontámogatás keretében 2026 januárjától évi nettó 1 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A program célja, hogy minden magyar család számára elérhetőbbé váljon a saját otthon, kiegészítve a CSOK Plusz és a fix 3 százalékos lakáshitel nyújtotta lehetőségeket.

Katonák is igényelhetik 2026-tól az évi egymillió forintos otthontámogatást Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Amennyiben mindkét házastárs a közszolgálatban dolgozik, a támogatás összege évi nettó 2 millió forintra emelkedhet. Azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést: nekik az önerőhöz igényelhető összeg átvétele után 180 napon belül kell bejelenteniük a szerződéskötést.

A 2025. december 31-én fennálló hitelszerződések esetén a támogatás hiteltörlesztési célra, a 2026. január 1. után megkötött hitelszerződések esetében hiteltörlesztésre és önerőként is felhasználható. A 2025. december 31-én meglévő hitelszerződéssel rendelkezők első alkalommal 2026. január 1. és január 20. között igényelhetik az otthontámogatást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu