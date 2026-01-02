Katonák, honvédelmi alkalmazottak és kormánytisztviselők is igényelhetik 2026-tól az évi egymillió forintos otthontámogatást

Az otthontámogatás keretében 2026 januárjától évi nettó 1 millió forint vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A program célja, hogy minden magyar család számára elérhetőbbé váljon a saját otthon, kiegészítve a CSOK Plusz és a fix 3 százalékos lakáshitel nyújtotta lehetőségeket.

Katonák is igényelhetik 2026-tól az évi egymillió forintos otthontámogatást Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Amennyiben mindkét házastárs a közszolgálatban dolgozik, a támogatás összege évi nettó 2 millió forintra emelkedhet. Azok is élhetnek a támogatással, akik még nem kötöttek hitelszerződést: nekik az önerőhöz igényelhető összeg átvétele után 180 napon belül kell bejelenteniük a szerződéskötést.

A 2025. december 31-én fennálló hitelszerződések esetén a támogatás hiteltörlesztési célra, a 2026. január 1. után megkötött hitelszerződések esetében hiteltörlesztésre és önerőként is felhasználható. A 2025. december 31-én meglévő hitelszerződéssel rendelkezők első alkalommal 2026. január 1. és január 20. között igényelhetik az otthontámogatást.