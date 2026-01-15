Titok az új házban: ledöbbent a menyasszony attól, amit a padláson talált

Egy közös ingatlan megvásárlása izgalmas élmény, hiszen egy jelentős mérföldkövet jelképez a kapcsolatban. Egy jegyespár számára azonban a házvásárlás kalandja váratlan fordulatot vett, amikor a menyasszony rábukkant az új házuk titkos padlására.

Menyasszonyi ruhát talált a leendő menyasszony az új ház padlásán Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

Hihetetlen felfedezést tett a menyasszony az új házukban

Kaitlyn Ostolaza és vőlegénye tavaly nyáron vásárolták meg első közös otthonukat Illinois államban, az Egyesült Államokban, de több hónapnak kellett eltelnie, mire felfedezték a titkos padlást. Amikor rábukkantak, nem tudtak ellenállni a kísértésnek, hogy körbenézzenek.

A hátrahagyott, elhagyatott tárgyak között, amelyek állítólag az előző lakóktól maradtak, sérült teniszütők és felfújható medence játékok is voltak. Azonban egy tárgy azonnal felkeltette a figyelmüket.

Az eseményt dokumentálva Kaitlyn egy TikTok-videót készített, hogy megossza rendkívüli felfedezését. A videóhoz ezt írta: „POV: Megvettél egy házat a vőlegényeddel, és találsz egy menyasszonyi ruhát a padláson.”

A felvételen látható, ahogy a vőlegény óvatosan lemászik a padláslétrán, kezében a ruhás dobozzal, majd a videó átmegy arra, ahogy Kaitlyn gondosan kinyitja a lezárt dobozt, hogy felfedje a gyönyörű, hosszú ujjú csipkeruhát. Ahogy Kaitlyn felmutatja az elegáns menyasszonyi ruhát, láthatóvá válik a hosszú uszály, amely finom virágdíszítéssel van ellátva. A ruha hátulján egy hosszú gombsort is bemutat, amely végigfut a háton.

A ruhán a testet és az ujjakat díszítő részletes csipkék láthatók, amelyeket egy hozzáillő fátyol egészít ki, amit Kaitlyn izgatottan fel is próbált a videóhoz. Kaitlyn azt reméli, hogy a váratlan felfedezést be tudja illeszteni saját esküvőjébe, írva:

„Remélem, hogy a hátrahagyott ruhát fel tudom használni az esküvőmön kölcsönvett darabként. Egyszerűen tudom, hogy akinek ez a ruha a szíve alatt volt, csodásan nézett ki benne. Az uszály mindent visz.”

Kaitlyn lelkesedését azonban néhány néző aggodalommal fogadta, és a hozzászólásokban osztották meg gondolataikat.

„Én vagyok az egyetlen, akit megijeszt, hogy azért hagyták itt, mert átkozott? Ne vedd fel!” - figyelmeztetett az egyik kommentelő. Egy másik hozzászóló egyetértett: „Tudod, hogy így kezdődnek a horrorfilmek, ugye?”