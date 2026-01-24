RETRO RÁDIÓ

Igazságos Mátyás: egy király, több ország – kvíz

A népmesék igazságos uralkodója nemcsak álruhában járta az országot, hanem valódi európai nagyhatalmat épített a XV. században. Mátyás király uralmát az "igazságosság" jellemezte. Mire emlékszel a történelmi tanulmányaidból?

Szerző: Lukács-Sánta Andrea
Létrehozva: 2026.01.24. 10:00
Mátyás király kvíz történelem

Hunyadi Mátyást 568 éve január 24-én választották királlyá. Mátyás király nem volt császár, de Európa egyik legerősebb uralkodójának számított. Birodalma a mai Magyarország, Horvátország, Szlovákia, Csehország egy része, Ausztria egy része, Szlovénia egy része területére terjedt ki. 1458 és 1490 között uralkodott, vagyis egészen haláláig. Kolozsváron született 1443-ban a híres hadvezér, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fiaként. Uralkodása során nemcsak Magyarország politikai és katonai helyzetét erősítette, hanem a kultúra és a tudomány területén is kiemelkedő hatást gyakorolt, így joggal tartják az egyik legnagyobb magyar királynak.

Mátyás király aki kiérdemelte az "igazságos" jelzőt
Mátyás király (ur.: 1458-1490) aki kiérdemelte az "igazságos" jelzőt Fotó: Wikipedia

Mátyás király az "igazságos"

Mátyás királyt a köznép „Igazságos Mátyásként” ismerte, mivel törvényei és ítéletei sokszor a közember érdekeit védték, leglábbis így emlékszük rá. Bírói és kormányzati reformjai révén igyekezett az igazságszolgáltatást mindenkire egyformán kiterjeszteni. Az igazságosság iránti híre országszerte ismertté tette, és számos legenda fűződik hozzá, amelyekben a szegények vagy igazságtalanul kezelt emberek mellett áll ki. A „Mátyás király álruhában” a magyar népmesei hagyomány egyik legnépszerűbb motívuma, amelyben az „igazságos” uralkodó egyszerű öltözetben vegyül el a nép között, hogy közvetlenül tapasztalja meg a problémákat, megvédje a szegényeket és megbüntesse az igazságtalanokat

A „Fekete Sereg”

Uralkodása idején a hadsereg, az úgynevezett „Fekete Sereg” komoly erőnek számított, amely nemcsak az ország védelmét biztosította a török támadások ellen, hanem Mátyás politikai hatalmát is megerősítette. Gazdaságpolitikai lépései, adórendszeri reformjai és a vármegyerendszer megerősítése hozzájárultak az ország stabilitásához.

Philostratus krónika (Cod. Lat. 417) egyik iniciáléja, amelyen Corvin János látható (középen) a fekete sereg zászlajának (a kép jobb szélén) első ismert ábrázolásával. Fotó: Wikipedia

Mátyás és a művészetek

Mátyás király különös figyelmet fordított a művészetekre és a tudományokra. Reneszánsz stílusú építkezéseket támogatott, könyvtárat hozott létre, és nemcsak magyar, hanem európai tudósokat, művészeket is meghívott udvarába. A reneszánsz budai építészet elsősorban Mátyás király és felesége, Aragóniai Beatrix udvarához köthető, amely a budai királyi palotát a korai olasz reneszánsz egyik legjelentősebb központjává tette Európában. A Corvinák gyűjteménye a korszak egyik kulturális csúcspontja volt.

Mátyás király hatalmas kultúrális értékeket hagyott hátra Foto: corvina Mátyás, Magyarország, Csehország és Dalmácia uralkodójának babérkoszorús portréja

Mátyás Király halálával 1490-ben Magyarország elveszítette egyik legkiemelkedőbb uralkodóját, aki a történelmi emlékezetben az igazság, a bölcsesség és a bátorság szimbólumaként él tovább. Mátyás király személye máig inspirációt jelent, hiszen példája azt mutatja: a hatalom és a felelősség ötvözhető az igazságossággal és a kultúra iránti tisztelettel. Teszteld a tudásod a kvízünkkel!

1.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
1. Mikor koronázták meg Hunyadi Mátyást magyar királlyá?
2.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
2. Hol történt Mátyás király törvényes megkoronázása a Szent Koronával?
3.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
3. Melyik híres mondás kapcsolódik leginkább Mátyás király nevéhez?
4.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
4. Melyik város volt Mátyás király egyik legfontosabb reneszánsz központja?
5.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
5. Mi volt a híres Corvina könyvtár különlegessége?
6.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
6. Melyik uralkodói jelmezben jelenik meg Mátyás a népmesékben?
7.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
7. Melyik hadsereg tette Mátyást Európa-szerte ismertté?
8.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
8. Melyik állítás igaz Mátyás király udvari kultúrájára?
9.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
9. Ki volt Mátyás király felesége, aki a reneszánsz kultúrát is erősítette Magyarországon?
10.
Kvíz kérdést ábrázoló kép.
10. Melyik műfaj őrizte meg leginkább Mátyás király emlékét a népi kultúrában?

 

