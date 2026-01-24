Igazságos Mátyás: egy király, több ország – kvíz

Hunyadi Mátyást 568 éve január 24-én választották királlyá. Mátyás király nem volt császár, de Európa egyik legerősebb uralkodójának számított. Birodalma a mai Magyarország, Horvátország, Szlovákia, Csehország egy része, Ausztria egy része, Szlovénia egy része területére terjedt ki. 1458 és 1490 között uralkodott, vagyis egészen haláláig. Kolozsváron született 1443-ban a híres hadvezér, Hunyadi János és Szilágyi Erzsébet fiaként. Uralkodása során nemcsak Magyarország politikai és katonai helyzetét erősítette, hanem a kultúra és a tudomány területén is kiemelkedő hatást gyakorolt, így joggal tartják az egyik legnagyobb magyar királynak.

Mátyás király (ur.: 1458-1490) aki kiérdemelte az "igazságos" jelzőt Fotó: Wikipedia

Mátyás király az "igazságos"

Mátyás királyt a köznép „Igazságos Mátyásként” ismerte, mivel törvényei és ítéletei sokszor a közember érdekeit védték, leglábbis így emlékszük rá. Bírói és kormányzati reformjai révén igyekezett az igazságszolgáltatást mindenkire egyformán kiterjeszteni. Az igazságosság iránti híre országszerte ismertté tette, és számos legenda fűződik hozzá, amelyekben a szegények vagy igazságtalanul kezelt emberek mellett áll ki. A „Mátyás király álruhában” a magyar népmesei hagyomány egyik legnépszerűbb motívuma, amelyben az „igazságos” uralkodó egyszerű öltözetben vegyül el a nép között, hogy közvetlenül tapasztalja meg a problémákat, megvédje a szegényeket és megbüntesse az igazságtalanokat.

A „Fekete Sereg”

Uralkodása idején a hadsereg, az úgynevezett „Fekete Sereg” komoly erőnek számított, amely nemcsak az ország védelmét biztosította a török támadások ellen, hanem Mátyás politikai hatalmát is megerősítette. Gazdaságpolitikai lépései, adórendszeri reformjai és a vármegyerendszer megerősítése hozzájárultak az ország stabilitásához.

A Philostratus krónika (Cod. Lat. 417) egyik iniciáléja, amelyen Corvin János látható (középen) a fekete sereg zászlajának (a kép jobb szélén) első ismert ábrázolásával. Fotó: Wikipedia

Mátyás és a művészetek

Mátyás király különös figyelmet fordított a művészetekre és a tudományokra. Reneszánsz stílusú építkezéseket támogatott, könyvtárat hozott létre, és nemcsak magyar, hanem európai tudósokat, művészeket is meghívott udvarába. A reneszánsz budai építészet elsősorban Mátyás király és felesége, Aragóniai Beatrix udvarához köthető, amely a budai királyi palotát a korai olasz reneszánsz egyik legjelentősebb központjává tette Európában. A Corvinák gyűjteménye a korszak egyik kulturális csúcspontja volt.