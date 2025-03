A Rejtélyes történelem című sorozat kevésbé ismert, vagy ismertnek vélt, de sokszor tévhitekkel övezett történeti esemény nyomába eredve vizsgálja a magyar múlt egyes kérdéseit. A program házigazdája Katona Csaba történész, a Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltárának munkatársa, aki minden témát egy meghívott történésszel jár körbe és mutat be a közönségnek.

Dobzse László: mese vagy valóság?

Jagelló II. Ulászló cseh (1471–1516) és magyar (1490–1516) király Dobzse László néven a magyar történelmi emlékezet egyik legmulatságosabb alakja, ám ha figyelembe vesszük a Magyar Királyság neki tulajdonított „romlását”, ami a hagyományos elgondolás szerint egyenesen vezetett a mohácsi csatavesztésig, inkább tragikomikus szereplőnek mondhatnánk. Hihető-e, hogy az Európa negyede felett uralkodó Jagelló-dinasztia rangidős tagja mindenre csak bólogatott, és mivel magyarul nem tudott, csehül mondta, hogy „jól van, jól van”? Igaz-e, hogy mindenét szétosztogatta, és olyannyira elszegényedett, hogy még ételt és italt is csak hitelre tudott vásárolni, miközben a „multikulti”, Európa-szerte megbecsült magyar királyi udvarban több száz udvaronc figyelte óhaját? Kétségtelen, hogy a róla szóló emlékezet egy karikatúrához hasonlít. Ám a karikatúra is felnagyít bizonyos tulajdonságokat, így lehet, hogy a Dobzse László-képnek is lehetett igazságtartalma? A beszélgetés ezekre, valamint az uralkodása alatti nevezetesebb események (például a fekete sereg feloszlatása, a Dózsa-féle felkelés) körülményeire fog kitérni.

Belépőjegy: 2 500 forint

Időpont: április 1., 19.00

Helyszín: Várkert Bazár (1013 Budapest, Ybl Miklós tér 2. Testőrpalota)