Tragédia: megöltek egy embert Kőbányán, közleményt adott ki a rendőrség

Az áldozatra a lakásában találtak rá holtan.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.06. 15:15
X. kerület gyilkosság tragédia rendőrség Kőbánya

Letartóztattak egy 31 éves férfit, akit ismerőse megölésével gyanúsítanak - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) kedden a police.hu oldalon.

Budapest,,Hungary,-,05.27.2024,-,Hungarian,Police,Car,Side
Letartóztattak egy 31 éves férfit, akit ismerőse megölésével gyanúsítanak Fotó: Mehes Daniel /  Shutterstock

Tájékoztatásuk szerint novemberben egy kőbányai lakásban holtan találták az ott lakó férfit. Az eljárás során beszerzett adatok idegenkezűségre utaltak, ezért a BRFK Életvédelmi Osztálya emberölés gyanúja miatt rendelt el nyomozást ismeretlen tettes ellen.

A budapesti nyomozók pénteken fogták el Tarnaörsön a gyilkossággal gyanúsított férfit, akinek a letartóztatását a bíróság elrendelte. A férfi nem tett vallomást - számolt be róla a rendőrség.

 

