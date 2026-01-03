Most érkezett: gyilkosság áldozata lehetett egy mozgáskorlátozott férfi Szegváron

RETRO RÁDIÓ

A bűncselekmény körülményeit jelenleg is vizsgálja a rendőrség.

Szerző: Amy Mans
Létrehozva: 2026.01.03. 15:46
Szombat reggel tragikus hírre ébredt Szegvár, miszerint kegyetlen gyilkosság áldozata lehetett egy fiatal, mozgáskorlátozott férfi. Az áldozatra holtan találtak rá a Kis utcai otthonában a bejelentésre kiérkező rendőrök. A gyilkosság tényét azonban nem erősítette meg hivatalosan a Csongrád-Csanád vármegyei Rendőr-főkapitányság.   

Egy mozgáskorlátozott férfit holtan találtak a saját otthonában / Illusztráció: Gé

A mozgáskorlátozott férfi ismerőseivel italozott

A helyi információk szerint péntek este két ismerősét látta vendégül a mozgáskorlátozott férfi, akikkel alkoholt is fogyasztott. A faluban elterjedt pletykák szerint a fiatal férfi halálát bántalmazás okozhatta, melyben a vendégek érintettek lehetnek. A jelenleg is zajló nyomozási folyamatok miatt a rendőrség nem adott ki információt az esetleges elkövetőkkel kapcsolatban.

A szegvári lakóközösséget teljesen felzaklatta a mozgáskorlátozott férfi váratlan halála, hiszen édesapaként egy kisgyermeket hagyott maga után - írja a Beol.

 

 

