Most érkezett: gyilkosság áldozata lehetett egy mozgáskorlátozott férfi Szegváron

Szombat reggel tragikus hírre ébredt Szegvár, miszerint kegyetlen gyilkosság áldozata lehetett egy fiatal, mozgáskorlátozott férfi. Az áldozatra holtan találtak rá a Kis utcai otthonában a bejelentésre kiérkező rendőrök. A gyilkosság tényét azonban nem erősítette meg hivatalosan a Csongrád-Csanád vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Egy mozgáskorlátozott férfit holtan találtak a saját otthonában

A mozgáskorlátozott férfi ismerőseivel italozott

A helyi információk szerint péntek este két ismerősét látta vendégül a mozgáskorlátozott férfi, akikkel alkoholt is fogyasztott. A faluban elterjedt pletykák szerint a fiatal férfi halálát bántalmazás okozhatta, melyben a vendégek érintettek lehetnek. A jelenleg is zajló nyomozási folyamatok miatt a rendőrség nem adott ki információt az esetleges elkövetőkkel kapcsolatban.

A szegvári lakóközösséget teljesen felzaklatta a mozgáskorlátozott férfi váratlan halála, hiszen édesapaként egy kisgyermeket hagyott maga után - írja a Beol.