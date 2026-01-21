RETRO RÁDIÓ

Januári rezsistop: Orbán Viktor egy mondatban összefoglalta a lényeget

A szerdai kormányülésen született meg a döntés.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.21. 17:47
Orbán Viktor rezsi január

Januári rezsistopot vezetünk be. A januári többletfogyasztás költségét a családoktól a kormány átvállalja.” – összegezte a szerdai kormányülés egyik legfontosabb döntését Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Januári rezsistop
Orbán Viktor egy mondatban összefoglalta a januári rezsistop lényegét (Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala)

A magyar családokat érintő jelentős segítségről Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán élőben adott tájékoztatást 2026. január 21-én.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu