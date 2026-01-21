Januári rezsistop: Orbán Viktor egy mondatban összefoglalta a lényeget
A szerdai kormányülésen született meg a döntés.
„Januári rezsistopot vezetünk be. A januári többletfogyasztás költségét a családoktól a kormány átvállalja.” – összegezte a szerdai kormányülés egyik legfontosabb döntését Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
A magyar családokat érintő jelentős segítségről Magyarország miniszterelnöke a közösségi oldalán élőben adott tájékoztatást 2026. január 21-én.
