Orbán Viktor: Most már a sorsunk a tét

Megdöbbentő videó: Brüsszel tényleg háborúra készül!

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.19. 20:08
Orbán Viktor Brüsszel háború

„Brüsszel és a nyugat-európai politikusok háborúba készülnek. Most már a sorsunk a tét. Ne hagyjuk, hogy minket is belerángassanak!” – írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor: Most már a sorsunk a tét (Fotó: NurPhoto via AFP)

Magyarország miniszterelnöke megdöbbentő videót osztott meg a közösségi oldalán, melyből egyértelműen kiderül: Brüsszel tényleg háborúra készül!

 

