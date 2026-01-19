„Brüsszel és a nyugat-európai politikusok háborúba készülnek. Most már a sorsunk a tét. Ne hagyjuk, hogy minket is belerángassanak!” – írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán.

Orbán Viktor: Most már a sorsunk a tét (Fotó: NurPhoto via AFP)

Magyarország miniszterelnöke megdöbbentő videót osztott meg a közösségi oldalán, melyből egyértelműen kiderül: Brüsszel tényleg háborúra készül!