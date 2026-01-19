Orbán Viktor: Most már a sorsunk a tét
Megdöbbentő videó: Brüsszel tényleg háborúra készül!
„Brüsszel és a nyugat-európai politikusok háborúba készülnek. Most már a sorsunk a tét. Ne hagyjuk, hogy minket is belerángassanak!” – írja Orbán Viktor a Facebook-oldalán.
Magyarország miniszterelnöke megdöbbentő videót osztott meg a közösségi oldalán, melyből egyértelműen kiderül: Brüsszel tényleg háborúra készül!
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre