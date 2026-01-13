A brüsszeli terv készen van Magyarország háborúba sodrására

Áprilisban a jövőnkről döntünk: nem csak a következő négy év politikai vezetőiről, hanem arról is, milyen sorsot szánunk Magyarországnak - és persze magunknak. Brüsszel baloldali támogatói pillanatok alatt háborúba sodornák hazánkat. Többen közt erről is beszélt a hétvégi Fidesz-kongresszuson Szijjártó Péter. Beszédének egy részét most Orbán Viktor osztotta meg a közösségi oldalán a következő szöveggel kiegészítve:

A brüsszeli terv készen van. Magyarországot háborúba sodorná. Ennek egyetlen akadálya mi vagyunk. Csak mi tudjuk megvédeni Magyarországot a háborútól, mert csak mi tudunk és akarunk nemet mondani Brüsszelnek. Ez a való világ. A Fidesz a biztos választás!

"Európa politikai vezetőin elhatalmasodott a háborús fanatizmus. Magyarország háborúba sodrására készen áll egy brüsszeli-kijevi terv. A terv végrehajtásának egyetlen akadálya van. Ez az egyetlen akadály pedig Orbán Viktor szuverén, nemzeti kormánya" - magyarázta a külügyminiszter a szombati eseményen. Ugyanezen a rendezvényen Lázár János így fogalmazott:

Szembe kell néznünk az ellenséggel, és világosan el kell mondanunk, mekkora veszélyt jelentenek! Ha a Fidesz győz, Magyarországon marad a béke, de ha a Tisza győz, jön a háború!

Mondata a miniszterelnök által közzétett videóban is szerepel, ahogy Menczer Tamás szavai is. A politikus kiemelte: csak egy Fidesz-kormány tudja megvédeni hazánkat a háborútól.