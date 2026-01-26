Kapu a jövőbe: hátrányos helyzetű iskolák a világ élvonalában

Lezárult a Mészáros Csoport által támogatott High-Tech Suli program legújabb pályázati köre, amelyben ezúttal hét általános iskola nyert támogatást egy-egy 21. századi digitális tanterem kialakítására. Az ország minden részéből érkeztek pályázatok, közös céljuk a diákok jövőre való felkészítése volt. A támogatást azok az intézmények nyerték el, amelyek a korszerű technológiát komplex, a gyermekek fejlődését támogató pedagógiai szemlélettel ötvözték.

Hét általános iskola nyert támogatást egy-egy 21. századi digitális tanterem kialakítására / Fotó: Képünk illusztráció: Unsplash

A sikeres pályázatot benyújtó intézmények:

Petőfi Sándor Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium, Vecsés

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Sajókazai Balassi Bálint Általános Iskolája, Sajókaza

Kőszegi Béri Balog Ádám Általános Iskola

Látássérült Gyermekeket Nevelő-Oktató Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium, Debrecen

Kazincbarcikai Pollack Mihály Általános Iskola Kazinczy Ferenc Tagiskolája

Olaszliszkai Hegyalja Általános Iskola

Csillagfürt Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, Fejlesztő Nevelést-Oktatást Végző Iskola és Kollégium, Ózd

Az elnyert támogatás keretében az intézmények hamarosan egy teljesen átalakított, modern tantermet vehetnek birtokba, ahol digitális eszközökkel és alkotópedagógián alapuló oktatással készülhetnek a jövő kihívásaira. A gyakorlati példák, projektek köré épülő foglalkozások során a tanulás új formáival ismerkednek meg a tanulók és a tanárok együtt. A High-Tech Suli pedagógiai koncepciója túlmutat a technikai fejlesztésen – a cél, hogy a tanárok és a tanulók együttműködését, kreativitását és gondolkodását egy új szintre emeljék.

Számomra a legfontosabb visszajelzés az elmúlt évek fejlesztési munkájáról az, hogy az új pályázók már a korábbi nyertesektől tanulva, a High-Tech Suli program nyújtotta lehetőségeket továbbgondolva készítették el innovatív terveiket. A nyertes pályázatok pedig egyértelműen megmutatták, hogy az iskolai innováció és a hátrányos helyzetű gyermekek támogatása nemcsak összeegyeztethető, hanem különösen értékes, egyedi programokat is eredményez

– mondta Dr. Várkonyi Andrea, az Alapítvány az Innovatív Oktatásért kuratóriumi elnöke.