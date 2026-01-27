Háztűzben hunyt el Zoli bácsi Encsen – szívszorító, mire gyűjtenek a gyászoló feleségnek

Tűzoltók tucatja sietett egy családi házhoz szombaton (január 24.) reggel a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Encsen, ahol egy idős házaspár otthona kapott lángra. Bár a tűz az egyik szobában lobbant fel, hamarosan továbbterjedt a konyhára is, majd pedig már szinte minden tárgy lángolt. Bár a tűzoltók hamar a helyszínre értek, a házaspár férfi tagját már nem tudták megmenteni: Zoli bácsi a helyszínen elhunyt. Felesége, Kati néni teljesen összetört, az asszony ugyanis a férjén kívül otthonát is gyászolja: a háztűz az egész épületet felemésztette, a ház lakhatatlanná vált. A helyiek most összefognak, hogy Kati néni egyszer visszatérhessen otthonába.

A háztűzben a házaspár egész otthona odalett, Zoli bácsi életét már nem lehetett megmenteni – Fotó: pexels (illusztráció)

Háztűzben hunyt el Zoli bácsi, gyűjtenek a feleségének

Információink szerint a tragédia perceiben csak a betegeskedő Zoli bácsi volt otthon, Kati néni távol volt a háztól. A férfi vélhetően az egyik szobában pihent, amikor fellobbantak a lángok, de már nem tudott kimenekülni a házból. Bár a tűzoltók kihozták, Zoli bácsit már nem lehetett megmenteni.

– A tűzoltók hamar megfékezték a lángokat, az épületből egy gázpalackot is kivittek. A lakásban egy idős férfi tartózkodott, akinek a gyors beavatkozás ellenére sem lehetett már az életét megmenteni – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. A ház is teljesen kiégett: bár az alapjai megmaradtak, teljesen lakhatatlanná vált. Kati néni a történtek után teljesen összetört, ahogyan a rokonság, úgy az egész település is gyászolja Zoli bácsit. Az asszony most lányánál húzza meg magát, azonban egyszer szeretne visszatérni abba az otthonba, ahol imádott férjével élte le az életét. A ház azonban jelenleg teljesen lakhatatlan: nemcsak az áramellátás, de az egész épület is szinte teljesen megsemmisült, a házaspár kicsi vagyona mind odalett: jószerével egyetlen ruhája, bútora sem maradt az egyedül maradt özvegyasszonynak. Szerettei és a helybeliek azonban nem hagyták magára: azonnal a tettek mezejére léptek, és adománygyűjtésbe fogtak, hogy Kati néni visszatérhessen egyszer az otthonába.

Tragédia történt: nagymama és nagypapa háza leégett, a nagyapám sajnos életét vesztette a tűzben, hatalmas veszteség érte a családot. Nagymamám szeretne visszatérni kis házukba, de az sajnos lakhatatlan...

– írta összetörten a segítségkérésében a házaspár egyik unokája, Mária. Ő most arra kér mindenkit: aki tud, akár ruhákkal, építőanyaggal vagy anyagilag segítsen nagymamáján.

Kérek mindenkit, aki tud, segítsen! Bármilyen kis segítség jól jön, ruhák, paplanok, párnák, bútorok, ajtók, ablakok, élelmiszerek, építőanyagok, anyagi segítség is, mivel a ház egész áramrendszere leégett! Előre is köszönünk szépen mindenféle segítséget

– tette hozzá. Aki tud, ITT tud segíteni.