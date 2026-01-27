RETRO RÁDIÓ

Erre ne menj! Lezárták az autópályát, mindent elleptek a tűzoltók

Baleset miatt lezárták az M31-es autópályát az M3-as autópálya felé Kerepesnél.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.27. 08:45
m3 autópálya baleset autópálya

Keresztbe fordult egy kamion az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Kerepesnél, ezért a sztráda forgalmát megállították - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel.

Budapest,,Hungary,-,Oct,23,,2025:,Hungarian,Firefighters,Respond,To tűzoltó tűzoltóautó tűzoltóság
Fotó: csikiphoto /  Shutterstock

Azt írták, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek a 4-es és az 5-ös kilométer között történt balesethez. Az Útinform közlése szerint a torlódás több kilométeres, aki teheti, válasszon másik útvonalat; az ellenkező oldalon is lassulásra, kisebb torlódásra kell számítani.

