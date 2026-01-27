Erre ne menj! Lezárták az autópályát, mindent elleptek a tűzoltók

Keresztbe fordult egy kamion az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Kerepesnél, ezért a sztráda forgalmát megállították - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel.

Fotó: csikiphoto / Shutterstock

Azt írták, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek a 4-es és az 5-ös kilométer között történt balesethez. Az Útinform közlése szerint a torlódás több kilométeres, aki teheti, válasszon másik útvonalat; az ellenkező oldalon is lassulásra, kisebb torlódásra kell számítani.