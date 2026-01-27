Erre ne menj! Lezárták az autópályát, mindent elleptek a tűzoltók
Baleset miatt lezárták az M31-es autópályát az M3-as autópálya felé Kerepesnél.
Keresztbe fordult egy kamion az M31-es autópályán az M3-as autópálya felé Kerepesnél, ezért a sztráda forgalmát megállították - közölte a katasztrófavédelem kedd reggel.
Azt írták, hogy a fővárosi hivatásos tűzoltók érkeztek a 4-es és az 5-ös kilométer között történt balesethez. Az Útinform közlése szerint a torlódás több kilométeres, aki teheti, válasszon másik útvonalat; az ellenkező oldalon is lassulásra, kisebb torlódásra kell számítani.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre