Egy futár mentette ki a 101 éves nőt az égő házból

Igazi hőssé vált egy UPS-sofőr, miután kimentett egy 101 éves asszonyt az égő otthonából. A szomszédok leintették a futárt, hogy segítsen nekik kiszabadítani a nőt a füsttel teli házból.

A futár gyorsan cselekedett és biztonságos helyre vitte a nőt Fotó: Freepik

Egy futár felemelte és kicipelte az idős asszonyt a házból

Az Orange megyei tűzoltóság szerint az incidens január 15-én történt Santa Anában. A tűzoltóság egy Facebook-bejegyzésben azt írta, hogy a szomszédok és egy UPS-sofőr gyors intézkedése mentette meg az idős nő életét.

Miután a szomszédok füstöt láttak, a nő házához siettek, dörömböltek az ajtón, és megpróbáltak segíteni neki biztonságosan kijutni. Amikor habozott, segítséget kértek egy közeli UPS-sofőrtől, aki felvette és biztonságba vitte

A tűzoltóság közlése szerint néhány szomszéd tűzoltó készülékekkel oltotta el a lángokat az idős asszony konyhájában. Egy másik szomszéd egy létra segítségével felmászott a ház tetejére, és kerti locsolóval vizet engedett a konyha szellőzőnyílásába.

A tűzoltóság posztjából kiderült, a tűzoltók a riasztást követően röviddel a helyszínre érkeztek, és eloltották a megmaradt lángokat, amelyek állításuk szerint a padlásra is átterjedtek. Hozzátették, hogy az asszonyt egy helyi kórházba szállították kivizsgálásra.

A hős futár, Willy Esquivel elmondta, hogy azért segített, mert egyszerűen azt tette, amit remélt, hogy bárki más is megtett volna egy hasonló helyzetben, de férfi nem tartja magát hősnek.

Csak azt tettem, amit helyesnek gondoltam. Végső soron ő valakinek az anyja, a nagymamája és a dédnagymamája. Én csak egy UPS-futár vagyok, aki jókor volt jó helyen. Örülök, hogy segíthettem, amikor szükség volt rá. Remélem, gyorsan felépül

Az asszony fia hatalmas köszönetet mondott a futárnak és a segítőkész szomszédoknak - írja a People.

