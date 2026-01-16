Több kerületben is ideiglenes forgalomkorlátozás lesz egy delegáció miatt

A Budapesti Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint az alábbi forgalmirend-változás lép életbe a főváros területén most hétvégén a VII. és XIV. kerületben: tilos lesz megállni január 16-án 6 órától 11 óráig a XIV. kerületben az Állatkerti körúton az étterem előtt. Január 18-án 7 órától 12 óráig a pedig a VII. kerületben a Wesselényi utca páratlan oldalán a Síp utca és a Rumbach Sebestyén utca között, illetve a Dohány utca mindkét oldalán a Zsinagóga előtt.

Forgalomkorlátozás lesz a hétvégén a VII. és XIV. bizonyos részein. Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Ma van 81 éve, hogy egy német tiszt magyar zsidókat mentett Budapesten

1945. január 16-án Gerhard Schmidhuber német páncélos vezérőrnagy- a megszálló német csapatok egyik parancsnoka- megmentette a budapesti gettó lakosságát: megakadályozta, hogy egy nyilas különítmény lemészárolja a gettóban még életben lévőket, ezzel 60-80.000 embert óvott meg. A katona végül az 1945-ös budai kitörési kísérlet során elesett.

A szesztilalom is január 16-án kezdődött Amerikában

Az 1920-as évek környékén több országban is betiltották az alkoholárusítást. Többek között Kanadában, Izlandon, Norvégiában és az Egyesült államok területén is tilalmat vezettek be, de néhány hónapra Magyarország (1919 március 21-jétől augusztus 1-ig) is érintett volt a kérdésben. A tilalmat végül 1933. december 5-én oldották fel. Az alkohol tilalom oka egyébként nem volt más, mint a vallás.

178 éve született Mikszáth Kálmán

Mikszáth Kálmán író 1847. január 16-ai születésű. Ő volt a hagyományos anekdotisztikus ábrázolás, az élőbeszédhez közelítő eleven stílus legnagyobb mestere. Regényeiben híven ábrázolta a nemesi középosztály pusztulását, a dzsentrik világát. Kiemelkedő művei: A Noszty fiú esete Tóth Marival; Különös házasság; Sipsirica; Akli Miklós; A fekete város; Beszterce ostroma; Szent Péter esernyője.

