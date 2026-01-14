RETRO RÁDIÓ

Minden szülő rémálma: rettenet, mit tett az autótolvaj a nyolcéves kislánnyal

Csupán egy percre szállt ki az autóból egy édesanya, amikor azzal egy ismeretlen elhajtott. Később a rendőrség bukkant rá a lopott járműre, aminek a hátsó ülésén még ott ült a nő kislánya is.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.14. 11:30
lopás autótolvaj gyermek rendőrség

Az atlantai rendőrség arra kéri a szülőket, hogy ne hagyják járó motorral magára az autójukat egy percre sem, pláne, ha a gyerekeik benne vannak, miután egy igencsak megdöbbentő eset történt. A jelentés szerint egy autót úgy loptak el, hogy a sofőr kislánya még a hátsó ülésen aludt.

Pillanatok alatt ellopták az autót, benne egy 8 év körüli kislánnyal.
Minden szülő legszörnyűbb rémálma: alvó gyermekkel együtt lopták el az autót  Fotó: Unsplash

A rendőrök bukkant rá a lopott autó hátsó ülésén a kislányra

Az atlantai rendőrség január 10-én osztott meg a Facebook-oldalán testkamerás felvételeket a hihetetlen esetről. A jelentésük szerint 2025. december 16-án, nem sokkal 17:45 előtt a gyermeket egy elhagyott járműben találták meg.

Körülbelül nyolcéves. Most ébredt fel. Az autóban csak ő van

- hallható a felvételen a rendőrtiszt hangja.

Az autó ajtókilincse részben le volt törve, ami arra utalt, hogy valaki megpróbálta ellopni a járművet.

Később a helyszínen megjelent egy aggódó nő is, akiről kiderült, hogy ő a gyermek édesanyja. Elmondása szerint alig egy percre szaladt be a boltba, és végig az ablakokon keresztül figyelt az autójára, amikor valaki elhajtott vele.

Bementem egy percre, megvettem, amit kellett, kimentem, és az autóm eltűnt. Nem tudtam, hol keressem, ezért csak hívtam a rendőrséget

- tette hozzá az anya.

A hatóságok által megosztott videóban Tasheena Brown őrmester magyarázta el annak veszélyeit, ha valaki hátrahagyja a gyermekét egy járműben, aminek ráadásul jár is a motorja.

Még ha csak egy pillanatra is eltávolodsz, egy járó jármű könnyen célponttá válhat a tolvajok számára. Másodpercek alatt valaki beszállhat és elhajthat, néha még a gyerekkel együtt

- emelte ki az őrmester.

Hozzátette, hogy szülőként megérti, ha néha sietős az élet, de minden pillanat számít.

Ha ki kell szállnod az autódból, állítsd le a motort, vedd ki a kulcsaidat, és minden alkalommal vidd magaddal a gyermeked is!

Brown hozzátette, hogy ha valaki lát egy magára hagyott gyermeket egy elindított autóban, azonnal értesítse a rendőrséget - írta a People.

