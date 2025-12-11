Lopott BMW-be teleportálták az idegenek, állítja az autótolvaj - Videó!

Azt állította az autótolvaj, hogy az (általa) ellopott BMW-be teleportálták. A rendőröknek megköszönte, hogy megmentették az idegenektől – közölte a DailyStar. Calvin Johnsont azzal vádolják, hogy ellopott egy BMW-t, majd több mint 160 km/órás sebességgel hajtva balesetet szenvedett az úton. A testkamerás felvételeken hallható, amint a rendőröknek azt állítja, az idegenek teleportálták oda.

Az idegenek teleportálták a lopott BMW-be Forrás: Pexels (illusztráció!)

A 36 éves Calvin Johnson állítólag ellopott egy 2018-as BMW kabriót, majd amikor elérte a 210 km/órás sebességet, balesetet szenvedett.

A testkamerás felvételeken azt látni, hogy a férfi vérző fejjel, zavart állapotban mondja a rendőröknek:

Nem tudom, hogyan kerültem az autóba, teleportáltam vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hogyan jutottam be, esküszöm

Ezután hozzáteszi:

Megmentettek az idegenektől

Az eset azonban ennél egyszerűbbnek tűnik. Az incidens a floridai Bicentennial Parkban kezdődött, ahol egy kutyasétáltató férfi a BMW-jében hagyta a kulcsait. A rendőrség szerint a tolvaj gyorsan kihasználta az alkalmat: átkutatta a nyitva hagyott autót, majd a pohártartóban megtalálta a kulcsokat.

Egy szemtanú a nyomozóknak elmondta, hogy látott egy láthatóan zavart férfit beszállni a járműbe. Azonban idegeneknek semmi nyoma nem volt.

Folyton tűzet kért. Arra gondoltam, hogy lehet BMW-je, ha még egy öngyújtója sincs a cigarettájához?

– tette fel a költői kérdést a szemtanú.

Az idegenek teleportálták a lopott BMW-be - állítja a tolvaj

A letartóztatási jegyzőkönyv szerint Calvinnek kiterjedt bűnügyi múltja van, amely tartalmaz birtokháborítást, hatósági eljárás akadályozását, céltalan csavargást, ellenállást és nagy értékű lopást.