RETRO RÁDIÓ

Lopott BMW-be teleportálták az idegenek, állítja az autótolvaj - Videó!

A rendőrök sokfajta magyarázkodást hallottak, ez még azonban őket is meglepte. A tolvaj azt állította, az idegenek teleportálták a lopott BMW-be.

Megosztás
Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2025.12.11. 11:30
tolvaj UFO BMW

Azt állította az autótolvaj, hogy az (általa) ellopott BMW-be teleportálták. A rendőröknek megköszönte, hogy megmentették az idegenektől – közölte a DailyStar. Calvin Johnsont azzal vádolják, hogy ellopott egy BMW-t, majd több mint 160 km/órás sebességgel hajtva balesetet szenvedett az úton. A testkamerás felvételeken hallható, amint a rendőröknek azt állítja, az idegenek teleportálták oda.

Az idegenek teleportálták a lopott BMW-be
Az idegenek teleportálták a lopott BMW-be Forrás: Pexels (illusztráció!)

A 36 éves Calvin Johnson állítólag ellopott egy 2018-as BMW kabriót, majd amikor elérte a 210 km/órás sebességet, balesetet szenvedett.

A testkamerás felvételeken azt látni, hogy a férfi vérző fejjel, zavart állapotban mondja a rendőröknek:

Nem tudom, hogyan kerültem az autóba, teleportáltam vagy valami ilyesmi. Nem tudom, hogyan jutottam be, esküszöm

Ezután hozzáteszi:

Megmentettek az idegenektől

Az eset azonban ennél egyszerűbbnek tűnik. Az incidens a floridai Bicentennial Parkban kezdődött, ahol egy kutyasétáltató férfi a BMW-jében hagyta a kulcsait. A rendőrség szerint a tolvaj gyorsan kihasználta az alkalmat: átkutatta a nyitva hagyott autót, majd a pohártartóban megtalálta a kulcsokat.

Egy szemtanú a nyomozóknak elmondta, hogy látott egy láthatóan zavart férfit beszállni a járműbe. Azonban idegeneknek semmi nyoma nem volt.

Folyton tűzet kért. Arra gondoltam, hogy lehet BMW-je, ha még egy öngyújtója sincs a cigarettájához?

– tette fel a költői kérdést a szemtanú.

Az idegenek teleportálták a lopott BMW-be - állítja a tolvaj

A letartóztatási jegyzőkönyv szerint Calvinnek kiterjedt bűnügyi múltja van, amely tartalmaz birtokháborítást, hatósági eljárás akadályozását, céltalan csavargást, ellenállást és nagy értékű lopást.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu