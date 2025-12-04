Drogos tolvaj tört be az ünnepi vásár büféjébe, kattant a bilincs a kezén
Rendőrkézre került a drogos tolvaj.
A Csornai Rendőrkapitányság egy 20 éves férfival szemben indított eljárást, aki több vagyon elleni bűncselekményt követett el. A férfi betört és kirabolt egy büfét, az előállítása közben pedig drog hatás alatt állt.
Bedrogozott állapotban kapták el a tolvajt
December 2-án feljelentés érkezett a kapitányságra: ismeretlen tettes többet felfeszített a műjégpályánál az ünnepi vásárra felállított mobil büfék közül, és árucikkeket, valamint pénzt vitt el.
A nyomozók azonnal tanúkat hallgattak meg, kamerafelvételeket elemeztek, majd rövid időn belül azonosították a hatóság előtt már ismert elkövetőt, akit a bűncselekmény helyszínén fogtak el december 3-án. Előállításakor a tolvaj zavartan és agresszíven viselkedett a rendőrökkel szemben, ezért drogtesztet végeztek nála, amely pozitív lett.
A csornai nyomozók többrendbeli, üzletszerűen elkövetett lopás bűntette és kábítószer birtoklása vétség miatt hallgatták ki és vették őrizetbe a tettest, majd kezdeményezték a letartóztatását - írja a Police.
