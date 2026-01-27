„A piramisokat idegenek építették, és bizonyítékom is van rá” - állította egy régészeti szakértő

1968-as, Chariots of the Gods (Az istenek harsonái) című bestsellerében Von Däniken azt állította, hogy földönkívüliek látogatták meg a korai civilizációkat, köztük az ókori egyiptomiakat és a majákat, és átadták nekik fejlett technológiájukat. Von Däniken, aki a hónap elején, 90 éves korában hunyt el, az egyik leghangosabb elméletalkotó volt e kérdésben, társai pedig gyakran az „Ősi idegen régészet atyjaként” emlegették.

A szerző a piramisok precíz mérnöki munkájára, az építési módszerekkel kapcsolatos rejtélyekre, valamint a figyelemre méltó matematikai és csillagászati összefüggésekre hivatkozott, mint bizonyítékok arra, hogy a piramisok földönkívüli eredetűek. A svájci szerző ragaszkodott hozzá, hogy a Nagy Piramis mérnöki pontossága nem magyarázható meg pusztán emberi tudással.

Élete során számos kérdéseket tett fel arra vonatkozóan, hogyan mozgatták a hatalmas köveket az építkezés során, és hogyan rendelkeztek az építők fejlett matematikai, földrajzi és csillagászati ismeretekkel. Emiatt Von Däniken úgy vélte, ezek a rejtélyek egyértelműen azt mutatják, hogy a piramisokat nem csupán emberek építették.

Könyvében Von Däniken azt állította, hogy a földönkívüli idegenek az egyiptomi fáraóknak egy „második életet” ígértek, és ezt hozta fel magyarázatként arra, hogy miért mumifikálták az egyiptomi uralkodókat és temették el kincsekkel együtt, arra várva, hogy egyszer feltámadjanak. Von Däniken úgy vélte, hogy ezek az isten-szerű idegenek egy nap visszatérnek, és újraélesztik a múmiákat.

A Chariots of the Gods című könyvben így írt:

„Mintegy 146 méter és 31 200 000 tonna súlyú tonnát nyomó mesterséges hegy hihetetlen teljesítményként áll ott, és ez az emlékmű nem más, mint egy fényűző király temetkezési helye! Akinek ez a magyarázat elfogadható, nyugodtan higgyen benne...”

„A rajzok és sagák valójában azt jelzik, hogy az ‘istenségek’ megígérték, hogy visszatérnek a csillagokból, hogy új életre keltsék a jól megőrzött testeket. Az egyiptomi faragványok azt mutatják, hogy lények ‘látogatták’ az ókori embereket.”