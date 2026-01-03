Már a negyedik lány tűnt el ugyanonnan, sorozatgyilkos ólálkodik a környéken?

Egyre jobban aggódnak a Texasban található Bexar megye lakosai, ugyanis az utóbbi két hétben már 4 lány tűnt el a környékről, és arra gyanakszanak, hogy esetleg egy sorozatgyilkos állhat a háttérben – de a hatóságok szerint egyelőre nincs arra utaló jel, hogy van bármilyen összefüggés az eltűnések között.

A hatóságok szerint nem sorozatgyilkosról van szó / Fotó: freepik.com / Illusztráció

Először karácsonykor veszett nyoma egy Camila Mendoza Olmos nevű lánynak, de őt nem messze az otthonától megtalálták, miután állítólag saját kezével vetett véget az életének. Utána még három lány tűnt el, de az egyik szerencsére épségben előkerült – még mindig sok a megválaszolatlan kérdés az esetekkel kapcsolatban, ezért is merült fel, hogy sorozatgyilkos szedheti áldozatait a megyében.

A hatóságok nem találtak összefüggéseket az esetek között, vagyis nem valószínű, hogy sorozatgyilkossal van dolguk, de a lakosság így is nagyon aggódik, hiszen túl sok eltűnés történt ugyanott, rövid idő alatt.

A Unilad írja, hogy a Texas Center szerint 2024-ben 330957 bejelentés érkezett 18 év alatti, eltűnt személyekről.