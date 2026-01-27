Korábbi vizsgálatok kimutatták, hogy a rövid szundi megakadályozhatja az agy zsugorodását, és javítja a kognitív funkciókat az életkor előrehaladtával. Egy nemrégiben, a NeuroImage folyóiratban megjelent tanulmány szerint még egy rövid délutáni alvás is segíthet az agy regenerálódásában és a tanulási képesség javításában, ezek olyan hatások, amelyeket korábban csak a teljes éjszakai alvás után gondoltak lehetségesnek.

A szakértők szerint a délutáni alvásra a legalkalmasabb hely a kanapé Fotó: Pexels (illusztráció)

Miért hasznos a délutáni alvás?

A kutatók 45 perces alvás után azt találták, hogy az agy szinaptikus kapcsolatai, az idegsejtek közötti kapcsolatok, képesek regenerálódni, és jobban felkészülnek az új információ befogadására. Az agyunk a nap folyamán folyamatosan aktív, és elérhet egy olyan telítettségi pontot, ahol az új dolgok megtanulásánál a képessége csökken. Bármilyen rövid pihenés azonban segíthet az elmének regenerálódni és újraindulni anélkül, hogy elveszítenénk a korábban elsajátított információkat.

A kutatók azt is kiemelték, hogy az alkalmi alvásproblémák önmagukban nem okoznak automatikusan tanulási vagy teljesítménybeli visszaesést.

Néhány tipp, hogy a rövid szundikálás a lehető legtöbbet nyújtsa:

1.Legyen rövid a délutáni alvás

Egy rövid, körülbelül 20 perces szundi a nap sziesztaperiódusában (13-15 óra között) segíthet javítani a kogníciót és az éberséget. A hosszabb pihenés azonban alvási inertia-t válthat ki, az agy vágyát, hogy tovább aludjon

- mondta Dr. Thomas Michael Kilkenny, a Northwell Staten Island Egyetemi Kórház Alváskutató Intézetének igazgatója.

A hosszabb szunyókálás a testtömegindex emelkedéséhez, magasabb vérnyomáshoz és a metabolikus szindrómák, például az elhízással, cukorbetegséggel és szívbetegséggel összefüggő, gyakoribb előfordulásához vezethetnek. Emellett a hosszabb pihenés kihat a főétkezések és a lefekvés idejére, késleltetve azokat, ami megnövekedett ételfogyasztást eredményezhet.

2.Környezet

Érdemes hűvös és sötét szobában pihenni, hogy jelezzük a testünknek: itt az ideje az alvásnak.

Ha a szoba túl meleg vagy túl hideg, nehezebb elaludni. Hasonlóképp, ha a szoba túl világos, az is akadályozhatja az elalvást

- mondta Kilkenny.