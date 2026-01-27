Brutális tömegkarambol Budapest felé: lezárták az M2-est

Borzalmas baleset az M2-es autópályán - írja a katasztrófavédelem.

Egy furgon és három személyautó ütközött össze az M2-es autóút 24-es kilométerszelvényénél, Dunakeszi térségében, a Budapest felé vezető irányban. A fővárosi hivatásos tűzoltók áramtalanították a forgalmi akadályt okozó járműveket. A baleset miatt lezárták az érintett útszakaszt.