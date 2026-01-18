Lenyűgöző felfedezés: kiderült, mi rejtőzik az Antarktisz jégtakarói alatt

Az Antarktisz jégtakarója alatt – amely közel 14 millió négyzetkilométeres területet fed le –, rejtőző tájak részletes térképe tárja fel, mi is található valójában a hatalmas fagyott tömeg mögött. Mindez lehetővé teszi, hogy pontosabb előrejelzéseket dolgozzanak ki arról, a jövőben hol és mennyire fog megemelkedni a tengerszint.

Az Antarktisz feltérképezése sokat ad hozzá a jövőbeni felmérések eredményességéhez

Fotó: Unsplash.com/Képünk illusztráció

Egy új térkép fedte fel az Antarktisz eddig rejtett vidékét

A tudósok lényegesen kevesebbet tudnak a jég alatt rejtőző tájról, mint a Mars vagy a Vénusz felszínéről, mivel a jégen keresztül nehéz megfigyeléseket végezni. Most azonban egy új térképezési technikát kombináltak műholdas adatokkal, hogy a lehető legrészletesebb képet tudják nyújtani. Ez korábban ismeretlen jellemzőket tárt fel, többek között több ezer gleccser alatti dombot és völgyet, hegyláncokat és mély kanyonokat. A csapat szerint az eredményeiknek köszönhetően betekintést nyújthatnak az Antarktisz jégtakarójának viselkedésébe, amely az óceánok és a levegő felmelegedése miatt visszahúzódik és elvékonyodik.

A tanulmány társszerzője, Robert Bingham professzor, az edinburghi egyetem földtudományi karának tagja így nyilatkozott:

Több millió év alatt az Antarktisz jégtakarója olyan tájat formált, amely síkságokból, tagolt fennsíkokból és éles hegyekből áll, és mindez a jelenlegi, több kilométer vastag jégtakaró alatt rejtőzik. Ezzel a technikával először tudjuk megfigyelni ezeknek a rendkívül változatos tájaknak a relatív eloszlását az egész kontinensen.

A jövőbeli felméréseket szolgálják majd az adatok

A tanulmányhoz egy nemzetközi csapat – az edinburghi egyetem kutatói vezetésével –, egy Ice Flow Perturbation Analysis (IFPA) nevű térképezési technikát alkalmazott, amely azonosítja a gleccser felszínén a dombok és völgyek felett áramló jég által létrehozott jellegzetes alakzatokat. Az IFPA adatait a legújabb műholdas megfigyelésekkel kombinálták, hogy feltárják az egész kontinens táját, beleértve a korábban feltérképezetlen régiókat is.

A legújabb térkép fontos útmutatóként szolgál a tudósok számára arra, hogy hol kell a jövőbeli felmérésekre összpontosítaniuk. A csapat szerint ez segíthet abban is, hogy pontosabb előrejelzéseket készítsenek arról, hol és mennyivel emelkedhet a tengerszint a jövőben – írja a Daily Mail.