RETRO RÁDIÓ

Lenyűgöző felfedezés: kiderült, mi rejtőzik az Antarktisz jégtakarói alatt

A hatalmas jégpáncél számos tulajdonsága maradt eddig rejtve a kutatók elől. Egy új térkép most felfedte az Antarktisz eddig sosem látott vidékét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.18. 11:00
Módosítva: 2026.01.18. 11:27
térkép Antarktisz jégtakaró

Az Antarktisz jégtakarója alatt – amely közel 14 millió négyzetkilométeres területet fed le –, rejtőző tájak részletes térképe tárja fel, mi is található valójában a hatalmas fagyott tömeg mögött. Mindez lehetővé teszi, hogy pontosabb előrejelzéseket dolgozzanak ki arról, a jövőben hol és mennyire fog megemelkedni a tengerszint.

Az Antarktisz feltérképezése sokat ad a jövőbeni felmérések eredményességéhez
Az Antarktisz feltérképezése sokat ad hozzá a jövőbeni felmérések eredményességéhez 
Fotó: Unsplash.com/Képünk illusztráció

Egy új térkép fedte fel az Antarktisz eddig rejtett vidékét

A tudósok lényegesen kevesebbet tudnak a jég alatt rejtőző tájról, mint a Mars vagy a Vénusz felszínéről, mivel a jégen keresztül nehéz megfigyeléseket végezni. Most azonban egy új térképezési technikát kombináltak műholdas adatokkal, hogy a lehető legrészletesebb képet tudják nyújtani. Ez korábban ismeretlen jellemzőket tárt fel, többek között több ezer gleccser alatti dombot és völgyet, hegyláncokat és mély kanyonokat.  A csapat szerint az eredményeiknek köszönhetően betekintést nyújthatnak az Antarktisz jégtakarójának viselkedésébe, amely az óceánok és a levegő felmelegedése miatt visszahúzódik és elvékonyodik. 

A tanulmány társszerzője, Robert Bingham professzor, az edinburghi egyetem földtudományi karának tagja így nyilatkozott:  

Több millió év alatt az Antarktisz jégtakarója olyan tájat formált, amely síkságokból, tagolt fennsíkokból és éles hegyekből áll, és mindez a jelenlegi, több kilométer vastag jégtakaró alatt rejtőzik. Ezzel a technikával először tudjuk megfigyelni ezeknek a rendkívül változatos tájaknak a relatív eloszlását az egész kontinensen.

A jövőbeli felméréseket szolgálják majd az adatok

A tanulmányhoz egy nemzetközi csapat – az edinburghi egyetem kutatói vezetésével –, egy Ice Flow Perturbation Analysis (IFPA) nevű térképezési technikát alkalmazott, amely azonosítja a gleccser felszínén a dombok és völgyek felett áramló jég által létrehozott jellegzetes alakzatokat. Az IFPA adatait a legújabb műholdas megfigyelésekkel kombinálták, hogy feltárják az egész kontinens táját, beleértve a korábban feltérképezetlen régiókat is. 

A legújabb térkép fontos útmutatóként szolgál a tudósok számára arra, hogy hol kell a jövőbeli felmérésekre összpontosítaniuk. A csapat szerint ez segíthet abban is, hogy pontosabb előrejelzéseket készítsenek arról, hol és mennyivel emelkedhet a tengerszint a jövőben – írja a Daily Mail.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu