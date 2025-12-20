A Villanymanók újra akcióban, immáron harmadjára – hihetetlen, hogyan segítettek még karácsony előtt pár tucat családon

Ahogy közeledik a karácsony, úgy kigyulladnak az ünnepi fények, amik melegséggel töltik be a szobákat. Azonban ehhez nem árt, ha lakásunkban kiválóan működik az áramellátás és nincsenek különböző problémák. Viszont, ne aggódj, ha mégis lennének, akkor erre a problémára született a Villanymanók cuki kezdeményezése, amely az önzetlen segítségnyújtásról szól.

A képen az önkéntes Villanymanók: Rupert és Attila Fotó: Facebook / Villanymanók - Villanyszerelés

A Villanymanók idén újra útnak indultak, immáron pályafutásuk során harmadik alkalommal, hogy rászoruló – illetve, kevésbé rászoruló – családoknak az otthonait tegyék biztonságosabbá, mindezt teljesen ingyen.

Kik azok a Villanymanók?

A Villanymanók kezdeményezése még 2023-ban indult. A szervezők akkor azt tapasztalták, hogy sokan panaszkodnak, hogy szinte lehetetlen villanyszerelőt találni az apróbb, néhány perces munkákra. Ebből született meg az ötlet, hogy karácsony előtt önkéntesen, díjmentesen vállaljanak el kisebb villanyszerelési feladatokat.

A lényege az, hogy ingyen csináljunk apróbb villanyszerelési munkákat

– foglalták össze egyszerűen a Facebookon a tevékenységüket. Az akciójukat először üllői és vecsési csoportokban hirdették meg.

A jelentkezőknek kezdetben csupán az esetlegesen felmerülő anyagköltséget kellett állniuk, de már az első évben hatalmas érdeklődés mutatkozott a kezdeményezés iránt: néhány hét alatt 40 családnál jártak a Villanymanók.

Aztán évről-évre egyre többen segítettek

2024-ben a kezdeményezés során már kizárólag csak Üllőre koncentráltak, mivel a két városrész együttes lefedése túl nagy terhelést jelentett a számukra. Ettől eltekintve, ebben az évben is több mint 30 helyszínre jutottak el, és a Manók mellé egy lelkes támogató is csatlakozott: a vecsési Consent villanyszerelő bolt, amely az esetlegesen felmerülő anyagköltségeket is átvállalta. Így a segítségnyújtás ekkor már teljes egészében ingyenessé vált.