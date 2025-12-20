A Villanymanók újra akcióban, immáron harmadjára – hihetetlen, hogyan segítettek még karácsony előtt pár tucat családon
Immáron harmadik éve, hogy karácsony előtt idén is útnak indultak az üllői Villanymanók. A kezdeményezésükre egyre több támogató érkezik és a családok is rendkívül elégedettek a Villanymanók munkájával.
Ahogy közeledik a karácsony, úgy kigyulladnak az ünnepi fények, amik melegséggel töltik be a szobákat. Azonban ehhez nem árt, ha lakásunkban kiválóan működik az áramellátás és nincsenek különböző problémák. Viszont, ne aggódj, ha mégis lennének, akkor erre a problémára született a Villanymanók cuki kezdeményezése, amely az önzetlen segítségnyújtásról szól.
A Villanymanók idén újra útnak indultak, immáron pályafutásuk során harmadik alkalommal, hogy rászoruló – illetve, kevésbé rászoruló – családoknak az otthonait tegyék biztonságosabbá, mindezt teljesen ingyen.
Kik azok a Villanymanók?
A Villanymanók kezdeményezése még 2023-ban indult. A szervezők akkor azt tapasztalták, hogy sokan panaszkodnak, hogy szinte lehetetlen villanyszerelőt találni az apróbb, néhány perces munkákra. Ebből született meg az ötlet, hogy karácsony előtt önkéntesen, díjmentesen vállaljanak el kisebb villanyszerelési feladatokat.
A lényege az, hogy ingyen csináljunk apróbb villanyszerelési munkákat
– foglalták össze egyszerűen a Facebookon a tevékenységüket. Az akciójukat először üllői és vecsési csoportokban hirdették meg.
A jelentkezőknek kezdetben csupán az esetlegesen felmerülő anyagköltséget kellett állniuk, de már az első évben hatalmas érdeklődés mutatkozott a kezdeményezés iránt: néhány hét alatt 40 családnál jártak a Villanymanók.
Aztán évről-évre egyre többen segítettek
2024-ben a kezdeményezés során már kizárólag csak Üllőre koncentráltak, mivel a két városrész együttes lefedése túl nagy terhelést jelentett a számukra. Ettől eltekintve, ebben az évben is több mint 30 helyszínre jutottak el, és a Manók mellé egy lelkes támogató is csatlakozott: a vecsési Consent villanyszerelő bolt, amely az esetlegesen felmerülő anyagköltségeket is átvállalta. Így a segítségnyújtás ekkor már teljes egészében ingyenessé vált.
A Villanymanók híre ekkor kezdett el igazán terjedni, hiszen meghívást kaptak a dabasi rádió „Családi piknik” című műsorába is, ahol elmesélték az addigra már sokakat megmozgató kezdeményezésüket.
2025-ben is folytatódott a manózás
Az idei évben a Villanymanók december 15. és 19. között indultak útnak. Lapunk megkeresésére elmondták: 22–26 jelentkező volt, akik közül már körülbelül 20 családnál jártak, a többiekhez pedig legkésőbb karácsony után, januárban jutnak el.
Nem hagyunk ki senkit
– hangsúlyozták ki, hozzátéve, hogy a leggyakoribb munkák idén is a lámpacserék, törött vagy lógó konnektorok javítása volt. Viszont előfordult termosztát-bekötés, izzó- és vezetékcsere is. Kiemelték, hogy a munkák során sok esetben az új alkatrészeket vagy akár a lámpákat is a Manók vitték magukkal.
Ráadásul idén további adományozók is csatlakoztak a kezdeményezésükhez: a DN Solution Kft. tartós élelmiszerekkel és háztartási termékekkel segítette az akciót. Ezeket az ajándékokat azoknál a családoknál adták át, akik kifejezetten nehéz helyzetben élnek.
Az idei év egyik legemlékezetesebb pillanata is ehhez fűződik. A manók éppen egy családhoz látogattak, egy olyan helyre, ahol már tavaly is jártak, és idén az új, zöld manóruhájukban érkeztek.
Amikor átadtuk az ajándékcsomagot, az apuka nevetve elővette a bevásárlólistáját. Rajta volt két olyan termék, amit mi vittünk ajándékba
– mesélték a manók, akik szerint a családtagok láthatóan meghatódva fogadták az ajándékot. Ők pedig útravalóként házi lekvárt kaptak, ahogy az előző évben is.
A Villanymanók kihangsúlyozták: nincs kiválasztási folyamat, a jelentkezőket jelentkezési sorrendben látják el. Nem feltétel a rászorultság sem.
„Sokan úgy gondolják, hogy segítséget csak a rászorulók kérhetnek, pedig az apró villanyszerelési munkák esetén az átlagembereknek is nehéz egy villanyszerelő szakembert találni” – fogalmaztak.
Az évek során előfordult, hogy egyes családok fizetni próbálnak, de ezt a Manók minden esetben visszautasították.
Reméljük, hogy a történet folytatódik
A Villanymanók tervei szerint a kezdeményezés a következő években is folytatódni fog, amennyiben lesznek jelentkezők és segítő kezek. Egy biztos: Üllőn már sokan tudják, hogy karácsony előtt nemcsak az angyalok, hanem a Villanymanók is útnak indulnak.
A kezdeményezésről bővebb információ a Villanymanók bemutatkozó oldalán érhető el.
