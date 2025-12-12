Újra elindult az „Adni öröm” akció - 29 éve teszi szebbé a karácsonyt

29. éve szervezi meg a Máltai Szeretetszolgála az "Adni öröm" akciót. Eddig minden évben, mintegy 250 tonna tartós élelmiszer gyűlt össze, hogy azt szétosztva szebbé tegyék a rászorulók karácsonyát. Idén 148 SPAR ÉS INTERSPAR üzlet kapcsolódott be a programba.

Adni öröm, de kapni is, hiszen rászorulókhoz jutnak el a mintegy 4 ezer forintot érő csomagok Fotó: Kovács Bence

Az „Adni öröm” akció egyre sikeresebb

A Máltai Szeretetszolgálat karácsonyi tartós élelmiszergyűjtő akciója, 1997-ben 6 élelmiszerboltban indult, ez a szám mára elérte a 148-at. Az idei gyűjtés sem valósulhatna meg, ha nem lenne a 3500 önkéntes, akik munkájukkal az üzletekben és az adományok célba juttatásában részt vesznek. A Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője elmondta, hogy a hat napig tartó gyűjtésre, milyen típusú élelmiszereket várnak:

Leginkább tartós élelmiszereket gyűjtenek össze az önkénteseink a boltokban, például rizst, cukrot, olajat, lisztet, konzerveket, hiszen ezek az alapélelmiszerek segítenek a leginkább a rászorulókon. Természetesen összeállítunk olyan csomagokat is, főleg a hajléktalan embereknek, amelyekbe olyan élelmiszereket teszünk, amelyeket azonnal lehet fogyasztani.

- mondta el Romhányi Tamás.

Romhányi Tamás, a Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője szerint, idén is nagyon sikeres lesz az akció / Fotó: Wikipedia

Az "Adni öröm" akció 2025. december 11-én kezdődött és 16-ig tart. Romhányi Tamás elmondta: a nap közben összegyűlt adományokat elszállítják, és amint lehet, ki is osztják azokat.

Este bepakolják a kollégák az autókba az élelmiszereket, elviszik azokat a telephelyeinkre és másnap már el is kezdik a kiosztásukat. Nyilván más csomagot kapnak az egyedülálló idősek és a nagycsaládok. A csomagok általában 7-10 kilósak és átlagosan 4 ezer forintot érnek.

Ilyen csomagokban érkezik az adomány Fotó: KOVACS Bence

Mindenki ad, aki tud

A Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs vezetője azt mondja, nem tud kiemelni egy generációt sem, hogy kik segítenek leginkább.

Egy közös van az adományozókban; a mosolyuk. Néha az emberek elmennek az önkéntesek mellett, de aztán sokszor, mégis visszatérnek az asztalainkhoz, és adnak valamit. Van, aki csak egy szelet csokit, vagy egy konzervet ad, sőt van, aki szabadkozva mondja, sajnálja, hogy csak ennyit tud adni. Olyankor megnyugtatjuk őt, bizony a kis adományok is nagyon számítanak a nagy közösben.

- mondja Romhányi Tamás.