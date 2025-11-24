Egy hely Budapesten, ahol a léghajó mindennapos látvány volt – Retró időutazás a különleges kerületben

Csepel a főváros peremén külön világként létezett: egy munkáskerületként, ahol a gyárak füstje és zaja adta meg a hétköznapok ritmusát. A múlt század elejétől a magyar ipar meghatározó központja lett, és ezzel együtt sajátos, összetartó városi kultúra alakult ki. Az itt élők számára Csepel nemcsak munkahelyet jelentett, hanem otthont és életformát is. A kétkezi munka becsülete, a szorgalom és a közösségi erő mindennapi értékké vált, amely generációkon át meghatározta a kerület arculatát. Csepel retró emléke a memóriánkban él!

Retró Csepel: Budapest XXI. Görgey Artúr (Áruház) tér, Csepel Áruház 1971-ben

Forrás: Fortepan/FŐFOTÓ

Csepel retró múltja – ilyen volt régen a városrész!

A retró Csepel évtizedeihez rengeteg ikonikus helyszín tartozik: a Védgát utcai Merkur-telep, ahol 1972-ben új autók vártak gazdára; a csepeli HÉV kocsijai, amelyek 1966-ban is már a városrész életének ütőerét jelentették; vagy a Csepel Vas- és Fémművek hatalmas üzemei, amelyek 1966-ban a magyar ipar szimbólumai voltak. A hetvenes években forgalmas volt a Görgey Artúr tér, ahol a Csepel Áruház a helyiek egyik fontos találkozási pontja volt.

A régi fotók felidézik a mindennapokat: a Szárcsa utcai iskola, a Csillagtelep parkja, a kerékpárgyártó üzem, ahol a híres Csepel biciklik készültek. A sportéletet is átjárta a közösségi erő, a Béke téri sporttelep atlétikai versenyei, vagy Rohonczy Mária bajnoknő futása mind ezt bizonyítják. Ugyanebben az időben, a Szent Imre téren könyvet olvasó fiatalember Csepel kerékpáron támaszkodva testesítette meg a hétköznapi békét. Még korábbról, 1939-ből is maradt emlék: a Weiss Manfréd Művek repülőterén tartott modellező verseny pillanatai.

Ma Csepel már modern arcát mutatja, de a retró világ érzése tovább él a házak között. A régi ipari kerület nem csupán történelem, egy letűnt, mégis szeretetten őrzött életérzés jelképe. Egy helyé, amely mindig külön volt, mégis mindig is összetartott.

