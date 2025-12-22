„Azonnal hívj, vészhelyzet van!” – írta a mostoha az exének, 32 órával a nevelt lánya halála után

Hátborzongató üzenetet küldött annak a 18 éves lánynak a mostohaanyja, akit holtan találtak egy Carnival tengerjáró hajón. A nő 32 órával azután írt, hogy a tini holttestére rábukkantak. A floridai Titusville-ből származó Anna Kepner a családjával vett részt a hajóúton. Holttestére kabinjában, az ágy alá rejtve találtak rá. Halálát emberölésnek minősítették, a tragédia körülményeinek kivizsgálása jelenleg is tart. A vizsgálat jelenlegi szakaszában úgy néz ki, hogy a lányt megfojtották. Shauntel jelenlegi párja, Anna apja pedig teljesen összetört lánya halála miatt.

Időközben kiderült, Shauntel Kepner, Anna mostohaanyja a tragédia után 32 órával egy olyan üzenetet küldött volt férjének, Thomas Hudsonnak, miszerint nagy baj van:

Sürgősen fel kell hívnod, vészhelyzet van

Hudson a bíróságon úgy nyilatkozott, azért kaphatta ezt az üzenetet, mert exe és legidősebb közös gyermeke lehet a felelős Anna haláláért. Egyelőre azonban nem világos, hogy Shauntel miért várt 32 órát azzal, hogy értesítse volt férjét a tragédiáról. A bírósági beadvány azonban egy másik fontos üzenetváltást is tartalmaz, amely a pár 16 éves fiáról szól. A fiú az ügyben „érdeklődésre számot tartó személy” és jelenleg egy családtaggal él.

Shauntel jelenleg Christopher Kepnerrel, Anna édesapjával él házasságban. Anna nagymamája, Barbara Kepner közölte, hogy a halála előtti este Anna a nagyszüleivel volt a kaszinóban.

Barbara kiemelte, nem emlékszik semmi szokatlanra. Elmondása szerint az unokája így köszönt el tőlük a halála előtt:

Mama, szeretlek titeket. Később találkozunk

