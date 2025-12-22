Kiborultak a fapados légitársaság utasai: ezért késett 12 órát a repülő

Sokkoló történet látott napvilágot az egyik EasyJet járatról, amely Spanyolországból indult Angliába, ám a futópályán hirtelen megállt, miután kiderült, hogy az egyik utas nem él. Több utas szerint ráadásul az idős hölgy nem is a fedélzeten vesztette életét, hanem már a beszállításkor halott lehetett. Erről pedig a fapados légitársaság egy utasa, Petra Boddington mesélt, aki kiemelte, az idős asszonynál már az első percekben látni lehetett, hogy nem él. Ugyanis, azon túl, hogy tolószékben vitték őt a gépre, láthatóan semmire nem reagált és még a fejét is tartani kellett.

Még felszállás előtt kiderült a fapados légitársaság gépén: meghalt egy utas

Petra kiemelte, még a gépre való beszállás előtt, a reptéren várakozva sokaknak feltűnt az idős asszony, akit egy földi kiszolgáló munkatárs tolt végig.

Az emberek megfordultak az üléseikben, és azt mondták: «Úristen, úgy néz ki, mint egy halott!» Egy törékeny, idős nő volt, összegörnyedve, maga alá roskadva ült egy nem túl kényelmes székben. Bárki, akinek van szeme, láthatta, hogy nem alkalmas a repülésre, és nem csak én gondoltam így, hanem mindenki, aki mellett elhaladt. Az előttem ülők még azt is mondták, hogy látták, ahogy az őt kísérő emberek tartották a fejét. Mindannyian azt hittük, hogy halott

– emlékezett vissza az utas hozzátéve, a felszállás előtti ellenőrzések során tűnt fel a légiutaskísérőknek, hogy a nő már nem él. Emiatt pedig az utazást azonnal késleltették és mentősöket hívtak fel a gépre. Kiderült: az idős nő valóban elhunyt.

Amint a gép megfordult, és a kapitány bejelentette, hogy orvosi vészhelyzet történt, mindenki egymásra nézett, és azt mondta: «Tudjuk, miért». Ezután mindenkit leszállítottak a gépről, és visszavittek a kapukhoz. Akkor mindenki panaszkodni kezdett, és azt kérdezte, hogy engedhették, hogy felszálljon?! Őszintén sajnálom azt a nőt. Soha nem lett volna szabad felengedni arra a gépre. Felháborítónak tartom, hogy ezt megengedték

– jelentette ki az utas.

Egyelőre nem tudni, hogy az idős nő pontosan mikor halt meg, íyg azt sem, hogy a halála a fedélzeten következett be, vagy még a beszállás előtt. Az EasyJet korábban azt állította, hogy az utas rendelkezett repülésre alkalmas állapotot igazoló orvosi tanúsítvánnyal – írja a Mirror.