Így kezdődött: 36,6 métert repült, átírta a világot

December 17-én, pont 122 éve történt az a bizonyos „na jó, akkor most tényleg repülünk” pillanat: 1903. december 17-én a Wright fivérek gépe Kitty Hawk mellett először emelkedett a levegőbe irányítottan, motorral. A repüléstörténeti pillanat alaposan átírta a 20. századi történelmet.

Így feküdt az első repüléskor Orville Wright. Michael Gordon / Shutterstock

Az első repülésnél Orville Wright ült (pontosabban: nem ült), és a gép 120 lábat, vagyis körülbelül 36,6 métert tett meg – 12 másodperc alatt. A pilóta hasaló testtartásban volt: a felsőtestével előre feküdt a gépen, a csípője egy „bölcsőben” (hip cradle) mozgott, ezzel vezérelte a szárnycsavarást. Aznap még három próbát repültek; a nap csúcsa a negyedik repülés volt: 852 láb, vagyis kb. 260 méter 59 másodperc alatt.

Valódi a repülésről szóló videó?

Ez a videó elvileg az első repülésről készült, csakhogy „állítólagos első repülés” a kommentelők szerint gyanús. A neten keringő mozgóképek nagy része nem 1903-ból való, hanem későbbi (pl. 1908-as) Wright-repüléseket mutat – a British Pathé-klipet is gyakran félrecímkézik „1903”-nak. Az 1903-as első repülésről a klasszikus, bizonyító erejű dokumentum, híres fotó vagy hiteles filmfelvétel nem készült vagy nem a helyszínen.

A 122. évforduló alkalmából összeállítottunk egy galériát. Abban vannak fényképek az első irányított repülésről, továbbá az elmúlt több mint 120 év repülőgépeiről. Az utolsó kép 1956-ban készült.

Ha kíváncsi vagy kattints a képre!