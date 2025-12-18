Eltűnt egy anya és kisfia a fővárosból, kétségbeesetten keresik őket a rendőrök

A Budapesti Rendőr-főkapitányság XXI. Kerületi Rendőrkapitányság körözési eljárást folytat az ismeretlen helyen tartózkodó B. Izabela és Sz. Ferenc Zoltán ügyében.

A rendőrök nagy erőkkel keresik az eltűnt anyát és fiát Fotó: Illusztráció / Fotó: Gé / Illusztráció / Fotó: Gé

A rendelkezésre álló információk szerint a 29 éves szlovák állampolgárságú nő kisfiával 2025. december 17-én dél körül csepeli otthonából ismeretlen helyre távozott. A rendőrök jelenleg is keresik őket.

A személyleírás alapján B. Izabela körülbelül 170 centiméter magas, barna szeme van. Eltűnésekor zöld színű, szőrmés kapucnis dzsekit, sötétkék, kapucnis pulóvert, farmernadrágot és fekete sportcipőt viselt. Sz. Ferenc Zoltánt fekete babakocsiban vitte magával, a kisfiún sötétkék, szőrmés overál és macis sapka volt.

Az eltűnt nő és kisfia fotóját ide kattintva tudod megtekinteni, amíg a rendőrség vissza nem vonja a körözést.