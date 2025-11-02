Sikoly-maszkos rém riogat Salgótarjánban, nyom nélkül tűnt el László

Halloween és sokkolás. Brutális tragédia és szívmelengető galéria Kispestről. Változatos témák érdekelték ezen a héten az olvasóinkat. Mutatjuk mik voltak azok!

Retró Budapest, a kép a XIX. kerületben készült az akkori fiatalokról. Wesselényi utca a Derkovits Gyula utca felé nézve, 1968-ban / Forrás: Fortepan/Drimbe József

Kispest, Budapest XIX. kerülete, ahol a múlt és a jelen találkozik. A retró fotókon életre kel a múlt század közepének békés, közösségi hangulata. Budapest XIX. kerülete, különleges helyet foglal el a főváros szövetében: őrzi a múlt hangulatát és a mindennapok változásait. A retró fotók, amelyek a múlt század közepén készültek, ma már igazi időutazásra hívnak. A fekete-fehér képeken megelevenedik egy korszak, amikor az élet lassabban telt, az utcákon ismerős arcok köszöntek egymásra, és a városrészt a közösségi összetartozás érzése lengte be.

Az eltűnt László megtalálására rengetegen indultak útnak / Fotó: veol.hu

Borzalmas időszakot él meg Pálfi-Lukóczki Edina és családja. Nincs olyan pillanat, hogy ne gondolnának az eltűnt öccsére, Lukóczki Lászlóra. A 31 éves férfit, október 20-a este óta nem találják a szerettei. Az apa rejtélyes eltűnése miatt egy ország mozdult meg, hiszen minden perc számít. A férfi nehéz időszakot él meg, és az eltűnése előtti napokban kissé zavartan viselkedett.

A halálos gyalogosgázolás Zuglóban történt, a férfit akkor ütötte el a busz, amikor éppen a zebrán sétált volna át / Fotó: Metropol

Halálos gyalogosgázolás miatt siettek a rendőrök, a mentősök és a tűzoltók is vasárnap (november 26.), az esti órákban Zuglóba. A Fogarasi és Vezér út sarkán ugyanis egy ártatlan közlekedési helyzet torkollott végzetes tragédiába: az eddigi információk szerint egy gyalogos éppen a Fogarasi úti zebrán akart átkelni, amikor egy, a Vezér útról jobbra kanyarodó busz elgázolta.

A Sikoly-maszkos rém kötélen húzta maga után a fejszét, több autóst is halálra rémített / Fotó: Pexels (illusztráció)

A quadot a középiskolás diák, K. Máté vezette. A jármű letért az útról és egy hídpillérnek rohant / Fotó: Pexels (Illusztráció!)

Egy ártatlan, vidám útnak indult az a laza, délutáni quadozás, ami végül felfoghatatlan tragédiába torkollott az erdélyi Gyergyóalfaluban. A hét 15 és 17 év közti középiskolás diák hétfőn (október 27.), az őszi vakáció közepén indult neki a végzetes útnak: quaddal és egy rákötött utánfutóval vágtak neki az erdőnek, majd a 14-es községi útnak, a gépet az egyik 16 éves srác vezette. Egészen addig minden rendben ment, míg a quad egyik pillanatról a másikra meg nem billent.

