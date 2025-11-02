Sikoly-maszkos rém riogat Salgótarjánban, nyom nélkül tűnt el László
Retró képgalériára, egy eltűnt férfira és egy horrorisztikus rémisztgetőre is kíváncsiak voltak a héten olvasóink. Mutatjuk a hét legolvasottabb cikkeit.
Halloween és sokkolás. Brutális tragédia és szívmelengető galéria Kispestről. Változatos témák érdekelték ezen a héten az olvasóinkat. Mutatjuk mik voltak azok!
Kispest, Budapest XIX. kerülete, ahol a múlt és a jelen találkozik. A retró fotókon életre kel a múlt század közepének békés, közösségi hangulata. Budapest XIX. kerülete, különleges helyet foglal el a főváros szövetében: őrzi a múlt hangulatát és a mindennapok változásait. A retró fotók, amelyek a múlt század közepén készültek, ma már igazi időutazásra hívnak. A fekete-fehér képeken megelevenedik egy korszak, amikor az élet lassabban telt, az utcákon ismerős arcok köszöntek egymásra, és a városrészt a közösségi összetartozás érzése lengte be.
Borzalmas időszakot él meg Pálfi-Lukóczki Edina és családja. Nincs olyan pillanat, hogy ne gondolnának az eltűnt öccsére, Lukóczki Lászlóra. A 31 éves férfit, október 20-a este óta nem találják a szerettei. Az apa rejtélyes eltűnése miatt egy ország mozdult meg, hiszen minden perc számít. A férfi nehéz időszakot él meg, és az eltűnése előtti napokban kissé zavartan viselkedett.
Halálos gyalogosgázolás miatt siettek a rendőrök, a mentősök és a tűzoltók is vasárnap (november 26.), az esti órákban Zuglóba. A Fogarasi és Vezér út sarkán ugyanis egy ártatlan közlekedési helyzet torkollott végzetes tragédiába: az eddigi információk szerint egy gyalogos éppen a Fogarasi úti zebrán akart átkelni, amikor egy, a Vezér útról jobbra kanyarodó busz elgázolta.
Itt vannak a sokkoló részletek!
Vasárnap (október 26.) kora reggel ugyanis több helyi autós is olyan döbbenetes eseményről számolt be, ami még egy horrorfilmben is erős lenne: az utcákat egy Sikoly-maszkot viselő, fekete köpenyes, kapucnis rém rótta, méghozzá egy maga után vonszolt fejszével, amivel olykor az autósokra rontott. Kattints!
Egy ártatlan, vidám útnak indult az a laza, délutáni quadozás, ami végül felfoghatatlan tragédiába torkollott az erdélyi Gyergyóalfaluban. A hét 15 és 17 év közti középiskolás diák hétfőn (október 27.), az őszi vakáció közepén indult neki a végzetes útnak: quaddal és egy rákötött utánfutóval vágtak neki az erdőnek, majd a 14-es községi útnak, a gépet az egyik 16 éves srác vezette. Egészen addig minden rendben ment, míg a quad egyik pillanatról a másikra meg nem billent.
