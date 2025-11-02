Orbán Viktor visszatért Magyarországra
Orbán Viktor Egyiptomban járt.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Egyiptomban járt egy fontos múzeum megnyitón, illetve az elnökkel is tárgyalt – most pedig a legújabb bejegyzéséből kiderült, hogy visszatért Magyarországra.
Reggel folytatjuk!
– írta Orbán Viktor a posztjához.
