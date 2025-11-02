Orbán Viktor megmutatta, milyen volt Egyiptomban
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor képviselte hazánkat a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, majd tárgyalt Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel – a közösségi oldalán megmutatta, milyen volt a látogatás.
Magyar–egyiptomi csúcs. Új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését.
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
