RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor megmutatta, milyen volt Egyiptomban

Új videóval jelentkezett Orbán Viktor.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 16:52
Módosítva: 2025.11.02. 17:44
Orbán Viktor csúcs Egyiptom

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor képviselte hazánkat a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján, majd tárgyalt Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel – a közösségi oldalán megmutatta, milyen volt a látogatás.

"orbán viktor"
Orbán Viktor Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán/MTI

Magyar–egyiptomi csúcs. Új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését. 🇭🇺🤝🇪🇬

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu