Orbán Viktor lerántotta a leplet: ezért támadja Donald Tusk Magyarország békepárti álláspontját. Magyarország miniszterelnöke a Facebook-oldalán posztolt.

Orbán Viktor: Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen (Fotó: MW)

„Donald Tusk újabb támadást indított Magyarország ellen. Azért teszi, mert otthon nagy bajban van. A pártja elveszítette az elnökválasztást, a kormánya instabil, és hátrányban van a közvélemény-kutatásokban. Manfred Weberrel együtt ő az egyik leghangosabb háborúpárti politikus Európában — de a háborús politikája egy kudarc: Ukrajna lassan kifogy az európaiak pénzéből, a lengyel emberek pedig belefáradtak a háborúba. Nem tud irányt váltani, mert Lengyelországot Brüsszel vazallusává tette. Most pánik üzemmódban van: otthon jogi eszközökkel üldözi a politikai ellenfeleit, és Magyarország békepárti álláspontját támadja, hogy elterelje a figyelmet saját belpolitikai problémáiról. Ez szomorú.”

– írja Orbán Viktor. Majd így folytatja:

„A történelmi magyar-lengyel barátság ennél többet érdemel. Nem tudom és nem is fogom támogatni Tusk úr háborús politikáját. Magyarország más úton jár — a béke útján. A magyar emberek nem akarnak Brüsszel vazallusai lenni. Itt az ideje, hogy ezt Tusk úr is elfogadja — és a saját dolgával törődjön.”