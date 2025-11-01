Orbán Viktor: Nem tiszás nyugdíjadóra, hanem 14. havi nyugdíjra van szükség
A miniszterelnök ebben a kérdésben is egyértelműen fogalmaz.
„Nem tiszás nyugdíjadóra, hanem 14. havi nyugdíjra van szükség. És meg is fogjuk csinálni.” – írta Orbán Viktor szombat a Facebook-oldalán megosztott videója mellé.
Én azt javaslom, hogy ezt az egész hóbelevancot tiszástól, dk-stól, liberális-balos közgazdászoktól, ezt felejtsük el. A 14. havi nyugdíjra is azt mondják a tiszások, a dk-sok, meg a liberális közgazdászok, hogy ennek nem most van az ideje, nem szabad ilyet. De! Most van az ideje, és meg is kell csinálni
– mondja Orbán Viktor. Majd így folytatja:
Vért izzadtunk, de a 13. havit vissza tudtuk adni. És szerintem szükséges a 14. havi is, mert a nyugdíjrendszeren belül nem akarok változásokat előidézni, mert minden jó ötlet, morálisan is helyes belső változtatás a nyugdíjrendszeren belül, az legalább annyi, de inkább több igazságtalanságot termel, mint amennyit te orvosolni akarsz. Van ebben tapasztalatom
– összegzett a miniszterelnök.
