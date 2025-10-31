„A kormány végleges döntést hozott a 14. havi nyugdíj bevezetéséről” – jelentette be Orbán Viktor a Facebookon. A részletek kidolgozása még folyamatban van, de a kabinet határozott szándéka, hogy a juttatás bevezetésre kerüljön.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor miniszterelnök a közösségi oldalán közzétett videóban jelentette be, hogy a kormány a legutóbbi ülésén hosszú vita után döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről. Mint mondta, a kormányülésen számos előterjesztés és fontos döntés született, köztük az állami gondozásban lévő gyerekek helyzetének javítását célzó akcióterv, valamint az élelmiszerárstop meghosszabbítása és kiterjesztése 14 új termékre.

Mindig van róla vita, de árréstop nélkül az élelmiszerek ára jóval magasabb lenne, ezt meghosszabbítottuk, 14 új élelmiszerre ki is terjesztettük, és egy hosszú vita volt a 14. havi nyugdíjról. Azt eldöntöttük, hogy lesz, annak a bevezetési rendjén dolgozunk most már

– mondta a kormányfő.

A csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter megerősítette, hogy a kabinet tárgyalt a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, de a költségvetési lehetőségek vizsgálata még tart.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter az Indexnek adott interjújában szintén hangsúlyozta, hogy a 14. havi nyugdíj bevezetése elkerülhetetlen, és a nyugdíjasok reáljövedelmét is érezhetően növelné. A miniszter szerint a 14. havi nyugdíj lenne a legjobb módja annak, hogy a nyugdíjasok részesüljenek a reálbér-emelkedésből.

A teljes 14. havi nyugdíj bevezetése azt jelentené, hogy a nyugdíjak 8 százalékkal emelkednének, az inflációt meghaladó mértékben

– hangsúlyozta, hozzátéve, hogy mivel a kormány a nyugdíjakat minden évben az inflációhoz igazítja, ez a plusz 8 százalék valódi, reálértékben is érzékelhető növekedésnek számít.

A tárcavezető elmondta, hogy már dolgoznak a bevezetés módján és ütemezésén, amelyet a kormány a költségvetési fegyelem figyelembevételével határoz meg. Orbán Viktor szerint is reális lehet a két–három éves bevezetési idő, ugyanakkor döntés még nem született a pontos ütemezésről. A bevezetés lehetséges módjáról Nagy Márton úgy fogalmazott: elképzelhető, hogy az új juttatást fokozatosan, „hétről hétre” haladva vezetik be. „Ha egyhetes lépésekben haladnánk, akkor a teljes 14. havi nyugdíj visszaállítása négy évig tartana. De az is elképzelhető, hogy az első évben egy hetet adunk, a következőben többet. Így gyorsabban elérhető a cél” – mondta.