Orbán Viktor hatalmas megtiszteltetésben részesült
Orbán Viktor Egyiptomba látogatott.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Egyiptomba látogatott, ahol hatalmas megtiszteltetésben részesült, ugyanis ő képviselte hazánkat a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján.
Megtiszteltetés volt több mint 40 állam- és kormányfő mellett Magyarországot képviselni a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján.
Gyors alvás, mert holnap tárgyalás Szíszi elnökkel!
– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.
