Orbán Viktor hatalmas megtiszteltetésben részesült

Orbán Viktor Egyiptomba látogatott.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 06:45
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor Egyiptomba látogatott, ahol hatalmas megtiszteltetésben részesült, ugyanis ő képviselte hazánkat a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján.

Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

Megtiszteltetés volt több mint 40 állam- és kormányfő mellett Magyarországot képviselni a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján. 

Gyors alvás, mert holnap tárgyalás Szíszi elnökkel! 🇭🇺🇪🇬

– írta Orbán Viktor a közösségi oldalán.

