Orbán Viktor: Új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését

Orbán Viktor az egyiptomi elnökkel tárgyalt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 13:06
Orbán Viktor Egyiptom találkozó

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán a magyar-egyiptomi csúcsról.

Orbán Viktor
Orbán Viktor / Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Tárgyalás Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.

Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését. 

Jövőre találkozunk Budapesten, Elnök úr! 🇭🇺🇪🇬

– írta Orbán Viktor a posztjában, amit alább lehet megtekinteni.

 

