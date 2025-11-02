Orbán Viktor: Új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését
Orbán Viktor az egyiptomi elnökkel tárgyalt.
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán a magyar-egyiptomi csúcsról.
Tárgyalás Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel.
Egyiptom kulcsfontosságú szövetségesünk az illegális migráció elleni küzdelemben. Stabilitása létkérdés nemcsak Magyarország, de egész Európa számára. A mai tárgyalásunk eredményeképpen új szintre emeljük Magyarország és Egyiptom együttműködését.
Jövőre találkozunk Budapesten, Elnök úr!
– írta Orbán Viktor a posztjában, amit alább lehet megtekinteni.
