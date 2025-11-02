Orbán Viktor: Európa köszönettel tartozik Szíszi elnök úrnak!
Orbán Viktor Egyiptomban tárgyalt az elnökkel.
Orbán Viktor Egyiptomba látogatott, ahol Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel tárgyalt és Magyarországot képviselte a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján – a miniszterelnök most egy új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán.
Egyiptom és Szíszi elnök úr a globális békehálózat fontos tagja.
Egyiptom felismerte a Trump elnök béketörekvéseiben rejlő lehetőségeket és a közel-keleti békekezdeményezések élére állt. Az eredmény: békecsúcs Sarm es-Sejkben és a gázai konfliktus lezárása.
Európa köszönettel tartozik Szíszi elnök úrnak!
– írta Orbán Viktor.
