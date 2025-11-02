RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Európa köszönettel tartozik Szíszi elnök úrnak!

Orbán Viktor Egyiptomban tárgyalt az elnökkel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.02. 19:06
Orbán Viktor Egyiptom béke

Orbán Viktor Egyiptomba látogatott, ahol Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel tárgyalt és Magyarországot képviselte a Nagy Egyiptomi Múzeum megnyitóján – a miniszterelnök most egy új bejegyzéssel jelentkezett a közösségi oldalán.

Orbán Viktor / Fotó: MW

Egyiptom és Szíszi elnök úr a globális békehálózat fontos tagja. 

Egyiptom felismerte a Trump elnök béketörekvéseiben rejlő lehetőségeket és a közel-keleti békekezdeményezések élére állt. Az eredmény: békecsúcs Sarm es-Sejkben és a gázai konfliktus lezárása. 

Európa köszönettel tartozik Szíszi elnök úrnak!

– írta Orbán Viktor.

 

