Magyarországon mindenki békét akar! - ezért fontos a Háborúellenes Gyűlés a résztvevők szerint

Szombaton rendezték meg a második Háborúellenes Gyűlést, ahol Orbán Viktor miniszterelnök is beszédet mondott. Ezúttal Nyíregyháza adott otthon a találkozónak, ahol a helyszínen már a kezdés előtt hosszú sorokban várták a részvevők, hogy beengedjék őket az eseményre. A rendezvényen a Bors újságírója is jelen volt, akinek több ott lévő elmondta, miért tartják fontosnak a Háborúellenes Gyűléseket.

Háborúellenes Gyűlés Nyíregyházán, ahol Orbán Viktor is beszédet mondott Fotó: MW

Egy hölgy, aki a barátaival érkezett, a lapnak elmondta, hogy egy nagyon jó közösséget alkotnak azok akik részt vesznek ezeken az eseményeken és az a legfontosabb, hogy megteremtsék a békét.

A nyíregyházi Háborúellenes Gyűlésen szép számban vettek részt fiatalok is. Köztük egy fiatal férfi is, aki a családjával érkezett és az első sorokból követhette végig a felszólalásokat, megosztotta velünk a gondolatait arról, hogy számára miért fontos ez a rendezvény.

Azért fontos, hogy megmutassuk az ellenzéknek, hogy igenis sokan vagyunk. Nem álprofilok vagyunk, mint ők. És megmutathatjuk azt, hogy nekünk Magyarország az első és kiállunk azért amiben hiszünk!

- mondta és hozzátette, hogy fontos megmutatni, sokan vagyunk és ezt a választást meg kell nyerni! Ezért kell, hogy jöjjünk el minél többen és a Facebookon is legyünk minél aktívabbak!

Háborúellenes gyűlés: Magyarországon mindenki békét akar!

A nyíregyházi helyszín abból a szempontból is különleges volt, hogy az ott élő emberek szinte testközelből érezhetik a háború okozta veszélyeket, hiszen az Ukrán határ hozzájuk meglehetősen közel van.

Mi itt a nyírségben közvetlenül az ukrán határ mentén átéljük a problémákat és én úgy gondolom, hogy itt mindannyian átérezzük ennek a közelségét.

- mondta egy nyíregyházi férfi, aki azért vett részt a találkozón, hogy a támogatásáról bíztassa a magyar kormányt.

Azt is tudjuk, hogy Orbán Viktor és a nemzeti kormány a végsőkig kitart mellette, hogy Magyarország kimaradjon a háborúból

- tette hozzá.

Szintén a kormány melletti kiállás és a béke fontossága miatt érkezett egy nő is a találkozóra, aki szerint nemcsak a jobboldali emberek, de az egész ország célja, hogy befejeződjön a háború.

Azt hiszem, hogy nem csak mi, hanem Magyarországon minden ember békét akar, csak az a különbség, hogy a mi közösségünk tesz is érte a miniszterelnök úrral az élen. Nagyon reméljük, hogy egy budapesti helyszínnel létrejön a tárgyalás a két nagy hatalom között, amely mindenkinek békét hoz!

- nyilatkozta. Ezután pedig arról beszélt, hogy mindannyiunknak kell az a lelkitöltöttség, hogy milyen sokan vagyunk, hiszen zsúfolásig megtelt ez a terem itt Nyíregyházán.