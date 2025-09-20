RETRO RÁDIÓ

Rémület Tiszaújvárosban: égett a társasház, azonnal kiürítették a tűzoltók

A tűz a szobákat sem kímélte. A felcsapó lángokkal hadakoztak a tűzoltók.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.20. 07:43
Tiszaújváros társasház tűzoltók

A berendezési tárgyak égtek egy társasház földszinti lakásában, Tiszaújvárosban, a Lórántffy Zsuzsanna utcában. Az ötven négyzetméteres ingatlan két szobáját érte el a tűz. A tiszaújvárosi hivatásos tűzoltók két vízsugárral oltották el a lángokat. A munkálatok idejére kiürítették az épületet, az intézkedés hét lakót érintett. Az egységek jelenleg átszellőztetik a lépcsőházat - írja a Katasztrófavédelem.

tűzoltók
A tűzoltók rohantak a helyszínre/ Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

 

