Tragédia Egerben: lángok között halt meg a lakó

A tűzoltók a lángokat sikeresen megfékezték, a lakón már nem tudtak segíteni.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.16. 09:38
A tragédia Eger városában történt, amikor egy lakástűz miatt életét vesztette egy ember. A lángok között hunyt el.

Tűzoltók mentettek: lángok között vesztette életét a lakó
Tűzoltók mentettek: lángok között vesztette életét a lakó Fotó: Cullan Smith /  Unsplash (Illusztráció)

A HEOL olvasója hívta fel a figyelmét a hírportálnak, hogy rendőrök és tűzoltók érkeztek az egri Braun-völgyben hétfőn este.

A lángok között egy ember életét vesztette

A helyszínelés sajnos ezúttal nem csak sikeres tűzoltással zárult: a hatóságok az épület konyhájában egy embert is találtak, akinek életét már nem tudták megmenteni.

A ház egy négyzetméteres területén ruhadarabok égtek, a lángokat vízzel oltották el, de az áldozaton már nem tudtak segíteni – közölte Nagy Csaba, a Heves Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

A rendőrség most közigazgatási eljárás keretében vizsgálja a haláleset körülményeit - írja a Bors.

