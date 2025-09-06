Megrázó fotók: tűz ütött ki az ikonikus budai étteremben, kórházba kellett szállítani egy embert

A Rózsadomb Önkéntes Tűzoltó Egyesület közölte a közösségi oldalán, hogy tűz ütött ki az I. kerületi Krisztina téren lévő Déryné vendéglátóhely egyik alagsori gépészeti helyiségében hajnalban. A budavári hivatásos és önkéntes tűzoltókat riasztották először a helyszínre, majd megkezdődött a tűz oltása, ventilátorral a füst eltávolítása, miközben az épületet is átvizsgálták.

A tűzoltók sikeresen eloltották a lángokat, és még két palackot is kihoztak, de sajnos a vendégtérre is átterjedt a tűz – szerencsére ott is sikerült megfékezni.

A sűrű füstből az épület két lakásába is jutott a szellőzőrendszeren keresztül, egy lakót kórházba kellett szállítani megfigyelésre.

Itt lehet megtekinteni az esetről készült képeket: