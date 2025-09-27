Ezüsthegy: csak ígérgette a rendrakást Óbuda balos vezetése, de a városrész tovább pusztul

Ezüsthegy valaha Budapest második Rózsadombja lehetett volna. A zöldövezeti környezet, a pazar panoráma és a közeli erdők ideális lakó- és kirándulóhelyet kínálnának, csakhogy a terület mára a főváros egyik legsúlyosabban elgettósodott része lett. Feltört önkormányzati házak, kitört ablakok, ellopott kerítések, drogtanyák és szemét: így írják le a helyiek a mindennapokat. Az önkormányzat tavasszal takarítást ígért, de azóta sem történt semmi.

Ezüsthegy kitakarítása csak ígéret volt Fotó: Metropol

A Kiss László vezette önkormányzat idén áprilisban nagy csinnadrattával jelentette be, hogy átfogó rendrakási akció indul az Ezüsthegyen: bontás, takarítás, a közbiztonság megerősítése. Azóta azonban semmi érdemi nem történt.

Emlékeznek még az ezüsthegyi anomáliákra? Hiába ígérte az önkormányzat a szakszerű bontást, a hulladék elszállítását és a rehabilitációt, hónapokkal később még mindig itt tartunk

– írta közösségi oldalán Kozma János fideszes önkormányzati képviselő, felhíva a figyelmet a problémára.

A helyiek szerint a városvezetés tétlensége miatt a környék napról napra rosszabb állapotba kerül. A feltört, kibelezett és fémalkatrészeiktől megfosztott házak önkormányzati tulajdonban állnak, mégsem történik érdemi intézkedés.

A Drogkutató Intézet elemzése szerint az elhagyatott házak és az önkormányzati passzivitás miatt a környéken elharapózott a hajléktalanság és a kábítószer-használat. A helyiek arról számolnak be, hogy a fiatalok drogot vásárolni járnak fel a hegyre, de előfordult olyan eset is, hogy 12 éves gyerekeket csaltak oda a dílerek.

A lakók félelemben élnek: a lopások, vandalizmus, agresszív viselkedés mindennapossá váltak. Sokan kertkapuikat is zárva tartják, és csak csoportosan mernek sétálni.

Az emberek nem érzik magukat biztonságban. Ez a helyzet méltatlan egy budapesti városrészhez

– fogalmazott egy panaszos.

Ezüsthegy a második Rózsadomb lehetne

Az Ezüsthegy környékén élők szerint a városrészben hatalmas lehetőség rejlik: központi elhelyezkedése, panorámája és zöldkörnyezete miatt akár Budapest egyik legértékesebb lakóövezete is lehetne. Ehelyett azonban romhalmaz, drogtanya és közbiztonsági válság jellemzi.