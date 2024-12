Súlyos törvénysértések történtek a terézvárosi egészségügyi szolgálat energiahatékonysági felújításáról szóló uniós pályázat felhasználásában, ezért indított hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomozást a BRFK Gazdaságvédelmi Főosztálya az önkormányzata háza táján. A Soproni Tamás által vezetett kerület eddig is botrányoktól volt hangos, hiszen a momentumos városvezetés súlyos törvénysértések és szabálytalanságok mellett költötte a közpénzt. Terézváros azonban nem az egyetlen baloldali vezetésű kerület, ahol számtalan hatósági eljárás, nyomozás van folyamatban kétes ügyek gyanúja miatt. Óbuda korrupcióval vádolt DK-s polgármestere például börtönben tölti a karácsonyt, de V. Naszály Márta vagy Karácsony Gergely sem alhat nyugodtan...

Hűtlen kezelés: A gyanú szerint kárt okozott Terézvárosnak Soproni Tamás – Fotó: Facebook

A Közbeszerzési Döntőbizottság eddig is számos esetben elmarasztalta, bírsággal sújtotta Terézváros önkormányzatát az elmúlt öt évben. Olyan durva problémák derültek ki többi között, hogy az egészségügyi szolgálat felújítása kapcsán Soproniék nem biztosítottak esélyegyenlőséget a pályázók számára a közbeszerzési eljárás során. A BRFK is a felújítás kapcsán nyomoz hűtlen kezelés miatt. Ugyanis Soproniék által, az előző városvezetéstől megörökölt Európai Uniós pályázathoz –amely az egészségügyi szolgálat energetikai felújításáról szólt –, két évig gyakorlatilag hozzá sem nyúlt a baloldali városvezetés, miközben már megvolt a kivitelező. Soproni Tamásnak csak annyi dolga lett volna, hogy végrehajtja a pályázatot, de kicsúszott minden határidőből, ráadásul még a baloldali testület által csökkentett műszaki tartalmat sem valósította meg határidőben. Nem költötte el a teljes pénzt sem határidőn belül, az elköltött forrás egy részét pedig – a lebonyolítás során elkövetett súlyos törvénysértés miatt – vissza kell fizetnie az önkormányzatnak. Így Soproniék kárt okoztak a terézvárosiaknak.

Kovács Balázs Norbert tizenkét szabálysértő ügyről tud, ami miatt sorozatos bírságokat kell az önkormányzatnak fizetnie. A fideszes képviselő szerint ez mind a terézvárosiak zsebétől vándorol el Soproniék miatt / Fotó: Facebook

Mint ahogyan azt már megírtuk, úgy fest, súlyos törvénysértések és szabálytalanságok mellett költi a közpénzt a momentumos városvezetés. Kovács Balázs Norbert, a terézvárosi Fidesz elnöke és képviselője szerint a kerületi gazdálkodás tekintetében több esetben is felmerül a visszaélés gyanúja. Idén látott napvilágot az a lista is, amely Soproni elmúlt öt évét tárja fel, ezen olyan közbeszerzések, le nem hívott pénz, elengedett kötbér szerepel, amely miatt több mint 145 millió forintot buktak el a terézvárosiak a baloldali vezetés miatt, és az ügyeknek itt még nincs vége, mint ahogyan az új nyomozás is tart még.