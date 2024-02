"Végigkergették a fél városon" - autós üldözésre riadtak hajnalban a terézvárosi lakosok

Több terézvárosi lakos is hangos szirénázásra és motorbőgésre ébredt vasárnapról hétfőre virradó éjjel. Mint kiderült, vélhetően egy autós üldözésre riadtak fel, a rendőrök ugyanis többek állítása szerint egy sofőrt hajszoltak több kerületen keresztül. A helyiek közül sokan felfigyeltek a rendőrségi intézkedés zajaira:

A zsaruk több kerületen keresztül hajszolhatták a kocsit Fotó: Pexels (illusztráció)

Először csak szirénázást hallottam, aztán pedig még láttam is a rendőröket, ahogy elhúznak. Valakit követtek, ha jól láttam, de nagyon gyorsan ment, a rendőrök pedig utána

- mesélte egy helyi lakos. Többen a Lövölde tér és a Szív utca környékéről említették: hallották a fülsértő ámokfutás zaját, míg egy helyi csoportban egy futár írta: tudomása szerint több kilométeren át tartott az üldözés:

Kint voltam egész éjjel. Hajnali kettő után kicsivel egy autó nem állt meg az igazoltatásra... Végigkergették a fél városon

- írta a férfi. Hozzátette, hogy ő maga rövid időn belül kétszer is látta elzúzni a kocsit:

Repesztett a rendőr elől vagy százzal valami kis Peugeot 206 vagy Suzuki Alto, valamilyen kis autó

- fűzte hozzá, ahogyan azt is, hogy sokáig tartott a kergetőzés, mert végül harmadszorra is beléjük futott. A hatodik kerületben élők azonban állítják: egy kocsi már jóval korábban elinalt a zsaruk elől a környéken, így nem kizárt, hogy két kocsinak is a nyomába eredtek aznap a rendőrök.

Egyelőre nem tudni, hogy pontosan mi történt, az azonban bizonyos, hogy aznap a főváros több pontján is igazoltatták az autósokat, így nem egy helyen kapcsoltak le szabálytalankodókat vagy éppen gyorshajtókat, így nem kizárt, hogy a sofőrök ezekbe az ellenőrző pontokba rohantak bele:

Nagyon sok volt az igazoltatás vagy ellenőrzés, több helyen is intették félre a kocsikat. Nekem rutinellenőrzésnek tűnt, és ahogy hallottam, még hosszú ideig fog tartani, szóval úgy érzem, nem ez lesz az utolsó ilyen eset az elkövetkezendő hetekben

- vélekedett egy helyi lakos.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság egy hete közölte, hogy az eddigieknél is intenzívebb rendőrségi ellenőrzésre lehet számítani az elkövetkezendő időben:

- 2024. február 8-án 0 órától 2024. február 12-én 8 óráig fokozott ellenőrzést rendelt el Budapest teljes területére. A fokozott ellenőrzés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése, megszakítása, valamint a közrend és közbiztonság fenntartása - szögezték le.

A Metropol a fent említett esettel kapcsolatban megkereste az illetékes rendőrséget, válaszuk esetén cikkünket frissítjük.