Filmbe illő autós üldözés volt Pestszentlőrincen – Videó

A XVIII. kerületi rendőrkapitányság járőrei január 2-án éjszaka a Ráday Gedeon utcában figyeltek fel egy törött szélvédővel közlekedő kocsira. Meg akarták állítani, de a vezetője a villogót és szirénát használó rendőrautó jelzéseire fittyet hányva továbbhajtott.

Fotó: Pixabay

A rendőrök üldözőbe vették a járművet, amelynek vezetője menekülés közben mindenféle KRESZ-szabályt figyelmen kívül hagyott: áthajtott piros lámpán, záróvonalon, egyirányú utcán, nem volt tekintettel a kötelező haladási irányt jelző táblákra sem, csak hogy egérutat nyerjen. Az autó végül a Frangepán utcában állt meg, ahol vezetője és egyik utasa bemenekült egy házba, ahonnan a rendőrök többszöri felszólítására sem voltak hajlandók előjönni. Az egyenruhások a közben a helyszínre érkező erősítéssel körülvették az épületet, ahol elfogták a két fiatalt.

Ekkor derült ki az is, miért volt a nagy sietség: az autót vezető 25 éves férfinak nem volt érvényes jogosítványa, vele utazó 19 éves testvérét pedig körözték. A sofőrt előállították, és a menekülés közben elkövetett közlekedési szabálysértések miatt is eljárást indítottak ellene. Öccsét, aki ellen a bíróság közrend és közbiztonság elleni bűncselekmények miatt adott ki elfogatóparancsot, őrizetbe vették – adta hírül a police.hu, amely videót is közzétett az autós üldözésről.